Cuando existe confianza, las bromas son bienvenidas, pues permiten que el momento se vuelva más gratificante; sin embargo, cuando estas burlas se expresan con un tono despectivo ocurre un efecto contrario. Quien lo pone en práctica se puede considerar un ser dominante, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva completamente diferente que te dejará sorprendido. Para saber qué dice esta ciencia al respecto, sigue leyendo este artículo.

Como primer punto, un ser humano acostumbrado a esta práctica suele presentar rasgos negativos; es más, no sería la persona indicada para compartir tiempo, ya que presenta una personalidad la cual puede causarte daño emocional.

Si bien esta conducta puede mejorarse con tratamiento psicológico especializado, dependerá netamente de la parte para que inicie este cambio.

Estas personas suelen ser hirientes con los comentarios que realizan. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que realizan bromas despectivas hacia otras

Tomando la información compartida por el Instituto de Neurociencias Aplicadas (INA) , la persona que recurrentemente humilla a otra —sea en privado o delante de otras— puede presentar una baja autoestima. Se trata de un técnica aplicada con la finalidad de sentirse mejor consiga misma.

“En un intento de compensar estas deficiencias percibidas, algunas personas pueden recurrir a menospreciar a los demás como una estrategia defensiva”, se lee.

Para complementar esta afirmación, el INA añade que quienes presentan este hábito experimentan sentimientos de inseguridad, duda, autocrítica y ansiedad en gran parte de sus días, aunque no se note a simple vista.

Estas personas presentan un autoestima baja, según lo indicado por los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si bien el hombre o la mujer pueda sentir poder en ese momento, se trataría de un ciclo destructivo que cada vez se intensifica. De esa manera, puede ocasionar que sus conexiones sociales se deterioren o, en el peor de los casos, exista un confrontamiento.

Ahora, otros expertos en psicología consideran que aquellos que cuente con este patrón están repitiendo un ciclo. Es decir, existen grandes probabilidades que fueron humillados(a) tiempo atrás; por esa razón, consideran que realizar estas bromas despectivas sería lo ideal.

Con lo planteado, es sumamente necesario trabajar en el amor propio para dejar de lado este mal hábito. Para ello, existe ayuda profesional psicológica que brinda la terapia adecuada para mejorar este punto negativo.

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