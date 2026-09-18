En algún momento te habrás acomodado en tu sofá o cama tratando de olvidarte de una mala experiencia que viviste, ya sea en el ámbito profesional, amoroso o familiar. Lo recomendable es aprender de ese error; sin embargo, hay personas que no pueden olvidarse de ese mal momento y, cada vez que lo recuerdan, quedan afectados. ¿Qué dice la psicología al respecto? Este artículo informativo te brindará las respuestas.

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¿Por qué recordamos lo malo con mayor facilidad?

El Instituto de Neurociencias Aplicadas (INA) explica que la memoria humana guarda información de manera constante, pese a que el cerebro tiene mecanismo para olvidar lo que no considera importante.

Entonces, ¿qué nos permite siempre recordar las malas vivencias? El INA precisa que las emociones influyen mucho en esta situación. Cuando ocurre algo sumamente importante para ti —sea positivo o negativo— el cerebro lo relaciona con un sentimiento.

Los recuerdos negativos suelen afectar más y permanecen por más tiempo debido a que están vinculados con las sensaciones de tristeza, dolor o peligro.

Las emociones tiene influencia para que la memoria recuerda las experiencias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / abnerlobo

¿Qué dice la psicología sobre las personas que recuerdan lo malo de sus experiencias?

Estudios en psicología cognitiva consideran que este hábito está ligado estrechamente a la depresión, ya que cuando una persona está deprimida, el cerebro suele recordar con mayor facilidad los recuerdos negativos. De esa manera, su estado emocional sigue siendo bajo y le cuesta desprenderse de esos malos momentos.

También se puede tratar de una aprendizaje defensivo que adoptó el hombre o la mujer. ¿En qué sentido? Si la persona comienza a recordar estos malos momentos, entonces considera que estará mejor preparada en un futuro para evitar una herida emocional.

El hábito de recordar siempre lo negativo puede generar depresión y pérdida de la autoconfianza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si bien puede interpretarse como una técnica “válida” para futuras situaciones, los psicólogos señalan que se está fomentando la rumiación.

Para el portal Cognitive Behavioral Therapy Los Angeles, la rumiación es el hábito mental de “revivir pensamientos negativos, errores y preocupaciones una y otra vez sin llegar a una solución”.

En caso te sientas identificado con este patrón psicológico, lo adecuado es acudir a un profesional de salud para recibir un tratamiento o una terapia, ya que es posible obtener mejorías a corto o mediano plazo.

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