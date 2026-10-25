Sentir miedo es un proceso natural que experimenta el ser humano. Suele aparecer cuando una situación nos genera incertidumbre. Si bien este sentimiento funciona como una protección ante posibles escenarios negativos, existen personas que asumen el riesgo y lo intentan. ¿Tú eres una de ellas? Entonces, te interesará conocer qué revelan los especialistas en psicología al respecto.

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Seguramente sentiste mucho miedo ante una exposición importante, la final de una competencia o incluso cuando querías declarar tu amor hacia una persona de tu agrado. Pese a que estos escenarios te pueden brindar un final negativo, los asumes con total valentía.

En ese punto, la psicología ha tenido interés por comprender qué incentiva a estar personas enfrentar sus propios miedos; los resultados son más que interesantes.

El miedo no tiene por qué ser el impedimento de tus futuros éxitos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que actúan a pesar del miedo que sienten

Para comenzar, es importante tomar la investigación titulada “ Courage: why some people act despite fear” , cuya autora es Toris DeAngelis . De acuerdo a la profesional, actuar a pesar de sentir miedo se resume en lo que es coraje.

La persona que presenta esta aptitud actúa frente a un conflicto de acercamiento-evitación; para una mejor comprensión, consiste en el impulso hacia una acción frente al impulso de protegerse frente al temor que transmite.

Como te mencioné anteriormente, puede ocurrir cuando debes sustentar con el fin de conseguir un grado académico. Anhelas alcanzar este distintivo, pero a la par sientes miedo que falles en dicha exposición ante el jurado experto.

DeAngelis considera que existen distintos factores facilitadores para que una persona cuenta con un coraje. Como primer punto, suele tener apoyo social o un modelo a seguir; es decir, sienten inspiración si observan que una determinada persona —sea familiar o famosa— ha conseguido sus éxitos a base de coraje.

También añade que este tipo de seres humanos tienen claros sus propósitos o valores. Cuando poseen una meta, realizarán todo el esfuerzo a pesar de que existan situaciones que despierten su temor; sus ganas de cumplir el objetivo son mayores.

La psicóloga citada resaltó factores interesantes de las personas corajudas: regulan eficazmente sus emociones y toleran mejor la incertidumbre. En ese sentido, no se dejan dominar por el temor; al contrario, la comprenden y aplican técnicas para saber gestionarlas.

Superar un miedo suele tener resultados favorables para el estado de ánimo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo enfrentar los miedos

No se trata de un proceso sencillo, pero es posible superarlos con una serie de acciones recomendadas por los profesionales de la psicología. A continuación, te revelaré de cuáles se tratan:

Necesitar localizar la raíz de tus miedos.

Ponte a prueba mediante pequeños retos.

Aplica diferentes técxnicas de relajación.

Intenta gestionar tu estrés,

Priorizar en mantener una actitud positiva.

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