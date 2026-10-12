¿Alguna vez escuchaste que la verdadera confianza no tiene que ver con no dudar, sino con avanzar pese al temor y hacerle frente a la incertidumbre? En un mundo donde muchos aún creen que los valientes son los únicos que se arriesgan a todo, es bueno recordar que la autoconfianza puede aparecer en el momento más complicado y darnos ese empujón que tanto se necesita para ‘tomar el toro por las astas’ y cumplir las metas. En ese sentido, la psicología analizó por qué algunas personas actúan pese a las dudas y no se intimidan. Los expertos coinciden en que esto no solo demuestra seguridad, sino que es una forma de aceptar el error y riesgo como parte de la vida. Aquí te cuento más detalles.

Dudar no es ser débiles

La psicología contempla el actuar a pesar de las dudas desde diferentes enfoques, asociándolo principalmente con la tolerancia a la incertidumbre, la autoeficacia y el coraje psicológico. Lejos de ser una contradicción, tomar decisiones o emprender acciones cuando no se tiene una certeza absoluta es una de las habilidades más saludables para el bienestar mental.

Los expertos destacan la alta tolerancia a la incertidumbre, ya que las personas que actúan a pesar de la duda aceptan que el riesgo y el error son parte de la vida. Entienden que las condiciones perfectas no existen y adaptan su pensamiento sobre la marcha; además, no necesitan respuestas inmediatas ni verdades absolutas para ponerse en movimiento.

Estas personas actúan porque priorizan sus metas, propósitos o valores personales por encima del malestar que les genera la duda. (Foto: azerbaijan_stockers / Magnific)

Fuerte autoeficacia

El psicólogo Albert Bandura habla de la autoeficacia que es la confianza en las propias habilidades para manejar situaciones diversas. Quien actúa con dudas no confía necesariamente en que el resultado será perfecto, sino en su capacidad para resolver los problemas o gestionar las consecuencias si las cosas salen mal.

En ese sentido, la seguridad real no es la certeza de acertar, sino la convicción de que uno puede lidiar con las consecuencias de equivocarse. Y es que hay quienes esperan sentirse seguros para actuar, lo que provoca que nunca lo hagan y del otro lado están sí o sí lo hacen pese a los miedos sumando experiencia, aprendizaje y confianza.

Estas personas entienden que las condiciones perfectas no existen y adaptan su pensamiento sobre la marcha.(Foto: shurkin_son / Magnific)

Cómo actuar cuando la duda aparece

Los expertos en psicología aconsejan desde VozPópuli:

Separar la emoción de la acción: sentir duda no obliga a detenerse.

sentir duda no obliga a detenerse. Reducir el tamaño del paso: identificar la acción mínima posible que nos acerque al objetivo.

identificar la acción mínima posible que nos acerque al objetivo. Replantear el significado de la duda: verla como información útil en lugar de como un obstáculo.

verla como información útil en lugar de como un obstáculo. Aceptar el error como parte del proceso: fallar no define tu valor.

fallar no define tu valor. Recordar evidencias pasadas: momentos en los que, aún con dudas, todo salió bien.

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