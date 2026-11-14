El miedo suele aparecer en momentos donde queremos afrontar un hecho importante. Esta sensación tiene como propósito alertarnos y mantenernos en nuestra zona de confort, pero existen personas que tienen la valentía de actuar a pesar de esta sensación incómoda. ¿Qué se puede deducir al respecto? La psicología tiene resultados interesantes que debes prestar atención.

Existe una perspectiva interesante ofrecida por el neurocientífico Beau Lotto: no visualizamos la realidad de manera objetiva, ya que habitualmente influyen nuestras experiencias y prejuicios .

Con lo dicho por el profesional citado, una gran cantidad de personas suele calificar la incertidumbre como una amenaza, pero son contados quienes consideran que podría tratarse de una oportunidad de descubrir algo nuevo que generaría una mayor felicidad.

Actuar frente al miedo es una actitud recomendada por los profesionales en psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Qué dice la psicología de quienes actúan a pesar de sentir miedo

En su participación para Psychology Today , Jessica Koehler, doctora en psicología escolar, afirma que estas personas se caracterizan por poseer una mentalidad de creencia. Es decir, tienen la creencia que sus habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo y el aprendizaje.

Entonces, no consideran el miedo como una carga o una amenaza; al contrario, lo perciben como un desafío que les ayudaría a seguir creciendo en lo personal.

En esa misma línea, la psicóloga añade la flexibilidad cognitiva como otro rasgo de estas personas. Según lo indicado por Koehler, consiste en “la capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nueva información y replantear supuestos existentes”.

Cuando asumimos ese desafío, liberamos la carga que representa el miedo de nuestro interior. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

No se puede dejar de lado la autoeficacia. Para los profesionales de psicología, quienes se atreven a asumir desafíos con temor presentan una gran confianza en sus habilidades, pues tienen la certeza de que conseguirán resultados positivos.

Como habrás percibido, asumir riesgos suele revelar rasgos positivos de quien lo pone en práctica. Entonces, es momento que intentes lo que te atemoriza; no solo superarás temores, también fortalecerás tu autoconfianza en un futuro.

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