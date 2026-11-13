Conforme pasen los años, emergen nuevas tendencias en la moda. Ciertas prendas que compramos en años anteriores pierden relevancia en tiempos actuales y eso deriva a una acción: guardarlas en el armario. Puede parecer una simple acción, pero déjame revelarte que esconde un interesante significado en el mundo de la psicología . ¿Qué señala exactamente este hábito realizado por una infinidad de personas?

Si ya no utilizamos ciertas prendas, lo adecuado es desecharlas o donarlas hacia una organización que las destinará hacia las personas más necesitadas; sin embargo, preferimos doblarlas y conservarlas en ciertos cajones.

Los años pueden pasar, pero dichos artículos se mantienen en ese espacio sin ser utilizados. Los profesionales de psicología han realizado estudios al respecto para comprender por qué ocurre ello; los resultados son más que llamativos.

Muchas personas tienen la costumbre de mantener sus prendas viejas en cajones de su armario. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de acumular ropa vieja

Puede parecer un simple capricho o un intento de egoísmo por parte de la persona que realiza esta acción, pero los profesionales tienen una visión completamente diferente al respecto.

Habitualmente, las prendas que tenemos son obsequios brindados por nuestros familiares o producto del esfuerzo que realizamos cada día. Entonces, presentan un valor capaz de generar recuerdos emotivos en cuestión de segundos.

“Esto significa simplemente que le gustan mucho o que esas prendas están vinculadas a un acontecimiento significativo de su vida”, señaló Dana Castro a Le Journal des Femmes.

Es así que cuesta desprenderse de dichas prendas, ya que, si las regalamos o las desechamos, emerge un sentimiento de culpa. La persona puede interpretar que dicha acción está demostrando el poco aprecio a ese regalo o esfuerzo realizado.

La ropa antigua puede presentar una carga emocional para muchas personas; por eso se conserva. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Ahora, no todo tiene por qué estar relacionado a lo emotivo. Los profesionales de psicología también afirman que este comportamiento puede derivar al trastorno de acumulación compulsiva.

Según Mayo Clinic , se trata de una “dificultad continua para tirar o deshacerse de pertenencias porque la persona cree que necesita guardarlas”. En ese punto, la persona puede experimentar angustia ante la idea de deshacerse de objetos, incluyendo prendas.

Eso sí, esta afección psicológica tiene que ser comprobada por un psicólogo(a) tras realizarse una serie de evaluaciones. De ser afirmativo, el especialista derivará a un tratamiento para regular este trastorno.

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