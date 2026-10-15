Hay personas que tienen la costumbre de acumular sus distintas prendas en una silla de su habitación. A primera impresión, se puede deducir que quienes lo ponen en práctica suelen ser irresponsables o desorganizados, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva diferente al respecto. ¿Realmente se trata de un patrón que genera preocupación? Para conocer más detalles al respecto, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Te comentaré que los profesionales de la salud mental han realizado distintos estudios para comprender por qué hay hombres o mujeres que acumulan su ropa sobre su silla en lugar de darse unos minutos para guardarla en su ropero; los resultados captarán tu atención.

Muchas personas catalogan esta práctica con el desorden o irresponsabilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acumulan su ropa en una silla

En una conversación para el diario CuerpoMente , la psicóloga Leticia Martín Enjuto brindó su postura al respecto. Principalmente, afirma que no necesariamente se debe vincular al desorden o a la flojera, pues existen otros factores que incentivan a que una persona deje su ropa en una silla.

Como primer punto, la especialista considera que quienes presentan este hábito tienen una forma de organizarse distinta a las demás; es decir, priorizan otras responsabilidades que suelen invertir una mayor energía. “Guardar la ropa puede no estar en el top de prioridades cuando hay otras cosas que reclamar atención”, complementa.

Martín Enjuto añade el cansancio mental como un factor que incentiva a un hombre o a una mujer dejar su ropa encima de una silla o mesa. Existen personas que, después de un día largo, prefieren tener un tiempo para descansar y olvidar, por un momento, de pequeñas responsabilidades.

El cansancio mental puede obligar a la persona que acumule su ropa en una silla, según la psicología. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Entonces, cuando ya se sienten “recuperadas”, comienzan a realizar esas pequeñas obligaciones. Se trata de una modalidad a la cual ya están acostumbrados(a).

Desafortunadamente, no todo puede estar relacionado a lo positivo. Para la psicóloga citada, también pone en evidencia que la persona procrastina en demasía, pues suele posponer sus responsabilidades y suele ser difícil que lo cumplan en el tiempo programado.

Es así que le genera estrés al notar que necesita terminar sus pendientes en un tiempo límite, lo cual ocasiona que el hombre o la mujer esté de mal humor.

Este hábito no suele ser negativo siempre y cuando se guarde la ropa en su espacio correcto en el momento oportuno; los psicólogos precisan que acumular la ropa en una silla de manera frecuente afecta la convivencia y el estado de ánimo. Por esa razón, recomiendan ejecutar un plan de organización.

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