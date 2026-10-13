Ser feliz implica sostener una vida coherente con tus valores, tener relaciones significativas, cuidar la salud y atravesar momentos difíciles sabiendo que el dolor es temporal. Justo en esta línea, la psicología analizó qué significa que algunas personas afronten los problemas con optimismo y que puedan experimentar más momentos de calma o gratitud que de malestar a lo largo del tiempo. Los expertos coinciden en que no solo tienen autoconfianza, sino que son felices genuinamente. Aquí te explico al detalle de qué se trata.

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Alta autoconfianza y automotivación

Según los expertos, estas personas en lugar de paralizarse ante el estrés, utilizan estrategias centradas en resolver la situación, buscar apoyo social y regular sus emociones. A esto se suma que creen en sus propias capacidades para incidir en el resultado, lo que les impulsa a insistir más veces en la búsqueda de alternativas, demostrando una alta autoconfianza y automotivación.

Además, quienes afrontan los problemas con optimismo presentan mayor actividad en la corteza prefrontal (encargada de planificar y organizar acciones) y niveles sostenidos de dopamina vinculados a la motivación por recompensa.

Las personas más felices afrontan la vida con optimismo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se consideran felices

El psiquiatra Javier Quintero, citado por El Tiempo, destaca el optimismo para afrontar los problemas como una de las características de las personas felices. “No se trata de ignorar los problemas sino de cómo los afrontamos, ver oportunidades incluso en los desafíos”, explica.

A esto se le suma la resiliencia para continuar ante las dificultades y la capacidad para recuperarse. “La vida no es lineal, ser feliz implica seguir adelante incluso cuando nos caemos”, agregó.

El optimismo es entendido no como desconocer las dificultades, sino como la forma de enfrentarlas. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

No es lo mismo que positividad tóxica

Los expertos en psicología clínica sí son enfáticos al hacer una diferencia entre el optimismo genuino y la positividad tóxica. Mientras que el optimista real es sincero, asume el dolor, valida el enojo o la tristeza y mantiene los pies en la tierra, el falso optimismo enmascara la baja autoestima, evade el conflicto y obliga a sonreír ante crisis que exigen atención real, lo que a largo plazo genera frustración y desgaste.

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