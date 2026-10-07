No solo afecta el funcionamiento de la mente, sino todo el cuerpo. De seguro te pasó en alguna ocasión que afrontaste días complicados por la carga laboral, la enfermedad de un familiar o los problemas económicos y empezaste a sentirte mal no solo a nivel emocional, sino también con dolor de cabeza, estómago, no podías dormir bien y te sentías con ‘la batería baja’. Y es que el estrés crónico tiene un alto impacto en cómo vives y la psicología analizó qué sucede en las personas que deben lidiar con él. Los expertos coinciden en que no solo genera agotamiento emocional, sino también tensión muscular y alteraciones digestivas. Aquí te explico lo que debes conocer para entender mejor el cómo te sientes.

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El impacto cognitivo y emocional

La psicología aborda el estrés mantenido, conocido como estrés crónico, como un estado de agotamiento profundo que altera tanto el funcionamiento mental como la biología de la persona. Cuando una situación de tensión se prolonga en el tiempo, el sistema de respuesta del organismo no regresa a su estado de equilibrio, lo que desencadena una serie de procesos psicológicos y conductuales específicos.

La conexión entre cuerpo y mente es mucho más importante de lo que creemos. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

Los expertos detallan que en las personas se da un desgaste cognitivo ya que se presentan fallos de memoria, dificultad extrema para concentrarse y problemas para tomar decisiones sencillas. La corteza prefrontal (zona del cerebro encargada de las funciones ejecutivas) se ve afectada de forma temporal. A esto se suma un sesgo de negatividad porque se vive en estado de hipervigilancia porque el cerebro interpreta estímulos neutros como amenazas constantes, lo que genera irritabilidad, ansiedad generalizada o cambios bruscos de humor.

A nivel emocional se registra un agotamiento y una sensación de no poder dar más de sí mismo a nivel afectivo ni psicológico, una actitud fría, cínica y de distanciamiento hacia las tareas o las personas con las que se trabaja.

Si el estrés se prolonga en el tiempo, puede tener efectos perjudiciales tanto en la salud mental, como en la física. (Foto: Anna Tarazevich / Pexels)

Impacto del estrés mantenido o crónico en el cuerpo

Nuestro estado psicológico y emocional puede influir en el bienestar físico. Lo que pensamos, sentimos y vivimos también tiene una repercusión en nuestro organismo. La psicóloga Raquel Córdoba explicó a la revista ‘Hola!’ que “el estrés mantenido puede provocar cansancio, tensión muscular, problemas de sueño y alteraciones digestivas, entre otros síntomas”.

“Cuando vivimos en un estado de activación constante del sistema nervioso —por ejemplo, como consecuencia de un estrés intenso y prolongado en el tiempo— se ponen en marcha diferentes mecanismos fisiológicos de respuesta, entre ellos el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal. Nuestro organismo se prepara para responder ante aquello que interpreta como una amenaza o una demanda (…) esto no significa que las emociones sean por sí solas la causa de un malestar o enfermedad”, agregó.

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