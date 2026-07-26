Mientras que para algunos es el momento más esperado porque pueden tomarse un respiro del trabajo y tener una amena conversación de temas alejados a sus tareas, también están los que sienten una gran presión por compartir el espacio con otros. Y es que mientras que unos disfrutan de la compañía, un gran grupo prefiere sentarse en otra mesa, ponerse los audífonos y que nada perturbe su paz. Teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que se sienten más cómodas almorzando solas y lejos de sus compañeros, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este comportamiento. Los expertos llegaron a la conclusión de que no son antisociales, sino que buscan el autocuidado y emplean esta estrategia para gestionar su propia energía y salud mental durante la jornada laboral. Aquí te cuento más detalles para que entiendas mejor a quienes están contigo una gran parte del día o hagas un autoanálisis.

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¿Qué significa para la psicología que alguien prefiera almorzar solo y no con sus compañeros?

Si bien algunos disfrutan de la compañía, risas, intercambio de opiniones y hasta críticas hacia el jefe, también hay un grupo que prefiere desconectarse por completo del trabajo, así sea unos minutos, y almorzar lejos de los comentarios, voces y regalarse un espacio necesario de recuperación mental. Esto no los hace tímidos ni aislados de la sociedad, sino que están valorando el disfrutar de sí mismos o hasta prestar atención a lo que están comiendo.

Es así que los psicólogos definen esta acción como un verdadero acto de autocuidado donde no rechazan al resto, sino que reservan un tiempo para ellos mismos.

En ocasiones es por decisión propia, mientras que en otras es una situación de aislamiento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Si yo quiero socializar con mis compañeros y establecer relaciones de amistad, ya quedaré con ellos fuera de la oficina. Es más, considero que es muy bueno para la salud mental irse a comer solo o con gente de otro departamento. Aunque sigo pensando que terminarás hablando de trabajo y eso es precisamente lo que tu cerebro no necesita. Además, una cosa es que te guste tu trabajo para poder realizarlo de forma más satisfactoria y con una sonrisa en los labios y otra muy distinta es que te tengan que gustar tus compañeros de trabajo”, explicó Carmen Raya, Project Manager, a Elle Gourmet.

Por su parte, la psicóloga especialista en trabajo Marie Pezé indicó en el medio francés Les Echos que la hora del almuerzo es fundamental porque “los empleados suelen tener conversaciones informales sobre los niños, las vacaciones, etc. No compartir estos momentos de convivencia refuerza el sentimiento de soledad”; sin embargo, recalca que los tiempos han cambiado y ahora ese momento de la comida ya no es visto como una reunión, sino como el momento que alguien aprovecha para descansar, hacer llamadas o dar un paseo.

Almorzar solo no necesariamente refleja timidez o aislamiento, más bien todo lo contrario. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué caracteriza a las personas que prefieren almorzar solas y no con sus compañeros de trabajo?

Mientras unos aman las conversaciones mientras comen o los comentarios, otros prefieren utilizar esa hora o minutos para reflexionar sobre sus decisiones, planes a futuro, escuchar un pódcast u ordenar ideas. Según la psicología, estas son las principales características de quienes privilegian la desconexión antes del compartir con otros y que fueron destacas por El Economista:

Necesidad de recuperación mental: después de interacciones sociales constantes, buscan un momento de tranquilidad.

Mayor tendencia a la introversión: tienden a recuperar energía estando a solas, mientras que las más extrovertidas la recuperan interactuando con otros.

Independencia: se sienten cómodos tomando decisiones y ejecutando actividades sin necesidad de compañía.

Alta concentración en objetivos: pueden aprovechar ese tiempo para leer, organizar ideas o planificar tareas.

Autoconocimiento desarrollado: reconocen qué necesitan para sentirse bien y no siguen a rajatabla las expectativas del grupo.

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