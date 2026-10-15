¿Alguna vez notaste que analizas una y otra vez lo que dijiste o hiciste tras hablar con una persona? En caso sea afirmativo, es necesario que tomes en cuenta lo que revelan los especialistas en psicología. Cuando analizas excesivamente tus conversaciones es un claro indicio de que algo no está bien en tu interior. Para tener más detalles al respecto, es necesario que sigas leyendo los siguientes párrafos de este artículo informativo.

Todas las personas mantenemos conversaciones con personas conocidas o desconocidas, pues existen distintas circunstancias para que ocurra ello. Sin embargo, hay hombres y mujeres que, después de finalizar la charla, comienzan a analizar palabra por palabra para saber si fueron las adecuadas en ese momento.

Este comportamiento ha sido objeto de estudio por ciertos profesionales de salud mental. Los resultados son más que interesantes, pues revelan puntos débiles que son necesarios mejorar para aquellas personas acostumbradas a este hábito.

Hay personas que suelen analizar sus conversaciones por varios minutos después de que finalizan. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que analizan excesivamente sus interacciones sociales

En su participación para Simply Psychology , la psicóloga Olivia Guy-Evans reveló cuáles son las causas que incentiva a una persona a analizar en demasía sus interacciones sociales. La profesional resaltó que este patrón evidencia una baja autoestima e indicios de ansiedad.

Como primer punto, estos seres humanos suelen sentir temor al juicio o al rechazo. Entonces, recuerdan sus interacciones sociales al considerar que dijeron palabras poco adecuadas a la situación, lo cual imaginan que tendría consecuencias negativas en su contra.

Para Guy-Evans, este miedo suele estar ligado a experiencias pasadas, especialmente si los padres o tutores realizaron críticas cada vez que se brindaba una opinión.

Los profesionales en psicología precisan que estas personas pueden presentar una baja autoestima y ansiedad social. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otro punto planteado por la psicóloga es que tienen expectativas poco realistas sobre sí mismas; suelen exigirse demasiado, incluso hasta en las conversaciones que tienen diariamente. Como consecuencia, analizan cualquier acción realizada.

“El perfeccionismo en el comportamiento social significa que magnificas las pequeñas imperfecciones hasta convertirlas en grandes problemas en tu mente”, añade Guy-Evans.

Los especialistas en psicología precisan que este tipo de análisis excesivo siempre está ligado a lo negativo. En términos simples, estas personas presentan un sesgo de negatividad en las conversaciones que mantuvieron, lo cual afecta su estado de ánimo durante el transcurso del día.

Olivia Guy-Evans puntualiza que, si esta práctica se realiza con frecuencia, tiene resultados negativos, tales como relaciones tensas, evitación a las interacciones sociales y, en el peor de los casos, sentir mucha inseguridad.

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