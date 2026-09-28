En la vida cotidiana estamos expuestos a vivir momentos de tensión y, para no perder la calma, no solo es necesario saber cómo actuar de la forma más inteligente, sino también recurrir a técnicas que se volverán grandes aliadas y que no solo funcionan para los deportistas, sino que calzan a la perfección con los ambientes organizacionales complejos. Y es que la psicología sabe que aprender a prepararse ante las situaciones de mayor presión trae diversas ventajas y por eso analizó qué hay detrás de las personas que tienen esta capacidad. Los expertos coinciden en que desarrollan habilidades para proteger su cerebro del bloqueo. Aquí más detalles.

¿Qué dice la psicología de quienes aprenden a prepararse ante las situaciones de mayor presión?

La psicología denomina resiliencia psicológica y regulación emocional a la capacidad de entrenarse y prepararse para rendir bajo situaciones de máxima presión. Los expertos en psicología del deporte, militar y organizacional señalan que las personas que se preparan deliberadamente para estos escenarios no nacen con una calma extraordinaria, sino que desarrollan habilidades cognitivas y conductuales específicas para proteger su cerebro del bloqueo.

En momentos de alta presión, el exceso de pensamiento analítico puede provocar parálisis por análisis. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

¿Qué caracteriza a las personas que aprenden a prepararse ante las situaciones de mayor presión?

Los expertos en psicología destacan que estas personas utilizan una técnica llamada inoculación del estrés. Al exponerse voluntariamente a simulacros o situaciones incómodas de forma gradual, habitúan a su sistema nervioso. De esta manera, cuando llega el momento real de presión, el cerebro no lo procesa como una amenaza mortal desconocida, sino como un problema operativo ya vivido.

Además, evalúan la presión como un desafío o reto y no como una amenaza ya que ver la situación de esta forma activa la producción de adrenalina (que mejora el foco y la energía), mientras que asumirla como una amenaza dispara el cortisol, lo que genera ansiedad y bloquea la memoria de trabajo.

Estas personas tienen una alta flexibilidad cognitiva; aceptan que los planes pueden fallar y se adaptan rápido sin entrar en pánico. (Foto: Henri Mathieu-Saint-Laurent / Pexles)

La técnica que permite prepararse ante las situaciones de mayor presión

El ensayo mental permite anticipar situaciones difíciles y entrenar cómo responder ante los nervios y los imprevistos, una estrategia que también podemos aplicar a los momentos de presión de la vida cotidiana. Así lo explica Tony Espigares, experto en meditación y transformación personal en la revista ‘Hola!’. La clave está en no limitarse a anticipar un resultado positivo, sino en ensayar nuestra propia respuesta. “Eso prepara al sistema nervioso para actuar, y llegas al momento con el cuerpo diciendo ‘aquí ya he estado’”, señala.

Por eso, al prepararnos para una situación que nos inquieta, podemos prestar atención a algo más que las imágenes: cómo respiraremos, qué postura tendremos, cómo sonará nuestra voz o cómo queremos reaccionar si aparece un contratiempo.

Aquí el experto también hace una diferenciación entre anticiparse y preocuparse. “La ansiedad es visualización sin entrenar. Preocuparse es ensayar el peor escenario, una y otra vez, con todos los sentidos y con la emoción a tope”, sostiene. Y es que cuando anticipamos repetidamente una situación amenazante, podemos experimentar una respuesta emocional y física antes de que haya sucedido. “La preocupación llega con el cuerpo en alerta, y la visualización empieza con el cuerpo en calma, después de respirar (…) La preocupación se queda mirando el problema. La visualización ensaya la respuesta: el obstáculo aparece y te ves atravesándolo con las manos quietas y la voz firme”.

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