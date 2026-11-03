Aprender a recibir un elogio es extender la bondad hacia uno mismo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Aprender a recibir un elogio es extender la bondad hacia uno mismo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales
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Esta escena puede ser muy habitual en algunas oficinas o incluso en el propio hogar donde ciertas personas se ponen nerviosas y hasta incómodas cuando se les felicita y reconoce lo bien que hicieron una exposición o lo rico que les quedó un nuevo platillo. Y es que un momento que los debería llenar de orgullo, alegría y satisfacción, termina volviéndose en uno lleno de vergüenza y rechazo. La psicología analizó a quienes decidieron darle la vuelta a esta situación y aprendieron a recibir elogios de la mejor manera. Los expertos coinciden en que han dejado de verlos como arrogancia y ahora buscan fortalecer su autoestima. En esta nota te brindo más detalles.

Se vuelve un proceso profundo de salud emocional

Muchas personas no saben qué hacer ante un comentario positivo y experimentan cierta vergüenza o malestar y esto no quiere decir que sean mal educadas, sino que afrontan una tensión interna y miedo a la vulnerabilidad. En algunos casos se trata de individuos que cuentan con un historial de invalidación por haber crecido en entornos críticos o con afecto condicionado donde el reconocimiento genuino se percibía de forma inconsciente como una amenaza o una trampa.

Cuando alguien reconoce algo positivo de ti, evita minimizarlo o buscar inmediatamente una razón para desmerecerlo. (Foto: Artem Podrez / Pexels)
Cuando alguien reconoce algo positivo de ti, evita minimizarlo o buscar inmediatamente una razón para desmerecerlo. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

Ellos sienten una tensión interna y la mente intenta resolver esa incomodidad desacreditando el elogio o restándole importancia; sin embargo, algunos están aprendiendo a aceptarlos y sentir que no se trata de arrogancia.

Ahora la idea es aceptar un acto de amabilidad y así como se trataría con afecto a un ser querido cuando hace algo bien, es extender esa misma bondad hacia uno mismo y fortalecer el autoestima.

Recibir un elogio parece algo sencillo; sin embargo, psicológicamente puede implicar mucho más. (Foto: Drazen Zigic / Magnific)
Recibir un elogio parece algo sencillo; sin embargo, psicológicamente puede implicar mucho más. (Foto: Drazen Zigic / Magnific)

El poder de recibir un cumplido para el amor propio

Aprender a aceptarlos requiere modificar conductas automáticas y pasar por varias fases como detener el reflexivo rechazo. Esto significa dejar de responder con excusas, minimizaciones o devolviendo inmediatamente el golpe (el contra-cumplido forzado).

Con la práctica, recibir un cumplido sin culpa ayuda a desmontar la autocrítica excesiva, fortalecer el autoconcepto y construir una autoestima más estable y genuina.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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