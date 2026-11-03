Esta escena puede ser muy habitual en algunas oficinas o incluso en el propio hogar donde ciertas personas se ponen nerviosas y hasta incómodas cuando se les felicita y reconoce lo bien que hicieron una exposición o lo rico que les quedó un nuevo platillo. Y es que un momento que los debería llenar de orgullo, alegría y satisfacción, termina volviéndose en uno lleno de vergüenza y rechazo. La psicología analizó a quienes decidieron darle la vuelta a esta situación y aprendieron a recibir elogios de la mejor manera. Los expertos coinciden en que han dejado de verlos como arrogancia y ahora buscan fortalecer su autoestima. En esta nota te brindo más detalles.
Se vuelve un proceso profundo de salud emocional
Muchas personas no saben qué hacer ante un comentario positivo y experimentan cierta vergüenza o malestar y esto no quiere decir que sean mal educadas, sino que afrontan una tensión interna y miedo a la vulnerabilidad. En algunos casos se trata de individuos que cuentan con un historial de invalidación por haber crecido en entornos críticos o con afecto condicionado donde el reconocimiento genuino se percibía de forma inconsciente como una amenaza o una trampa.
Ellos sienten una tensión interna y la mente intenta resolver esa incomodidad desacreditando el elogio o restándole importancia; sin embargo, algunos están aprendiendo a aceptarlos y sentir que no se trata de arrogancia.
Ahora la idea es aceptar un acto de amabilidad y así como se trataría con afecto a un ser querido cuando hace algo bien, es extender esa misma bondad hacia uno mismo y fortalecer el autoestima.
El poder de recibir un cumplido para el amor propio
Aprender a aceptarlos requiere modificar conductas automáticas y pasar por varias fases como detener el reflexivo rechazo. Esto significa dejar de responder con excusas, minimizaciones o devolviendo inmediatamente el golpe (el contra-cumplido forzado).
Con la práctica, recibir un cumplido sin culpa ayuda a desmontar la autocrítica excesiva, fortalecer el autoconcepto y construir una autoestima más estable y genuina.
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