La vida no está llena solo de momentos felices o recuerdos llenos de sonrisas, sino también de eventos negativos que dejan una herida emocional o física que, en muchos casos, superan la capacidad de la persona para manejarlos. Teniendo en cuenta que muchos individuos han pasado por experiencias aterradoras, violentas o muy estresantes como un asalto, choque mortal, abuso, la pérdida de un ser querido, entre otros, y han podido salir adelante de ese miedo, ansiedad o tristeza constante, la psicología analizó qué hay detrás de quienes aprendieron a afrontar un trauma. Los expertos coinciden en que tienen flexibilidad mental y desarrollaron una profunda evolución personal. Aquí más detalles.
¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a afrontar un trauma?
La psicología explica que quienes aprenden a afrontar un trauma desarrollan resiliencia y crecimiento postraumático, lo que significa que no solo sobreviven al dolor, sino que transforman esa experiencia en una profunda evolución personal.
Estas personas tienen la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a situaciones extremas o trágicas y desarrollaron un cambio positivo que surge después de una crisis grave; y es que el dolor no desaparece, pero le dan un nuevo sentido a su vida.
Además, poseen flexibilidad mental, esa habilidad para aceptar los cambios difíciles sin quedar atrapados en la culpa o en el pasado.
Por su parte, el terapeuta Idan Hojman explicó a ‘Men’s Health’ que “las personas que han pasado por un trauma viven en un estado de alerta constante o en un estado de disociación (…) liberar un trauma es un viaje de autoconocimiento y sanación a través del cuerpo. El origen mayor de los síntomas que padecemos como dolor crónico, ansiedad... muchas veces tiene el origen de cosas del pasado no resueltas. El trauma se refiere a una herida o algo que nos impactó, y que no pudimos procesar en su momento y quedó grabado como un proceso pendiente en nuestra mente, pero también en nuestro cuerpo”.
¿Qué rasgos comparten quienes aprendieron a afrontar un trauma?
Los expertos en psicología destacan estos rasgos marcados:
- Aceptación real: reconocen el evento doloroso tal como ocurrió, sin negarlo.
- Regulación emocional: controlan mejor sus reacciones físicas y mentales cuando sienten miedo, rabia o ansiedad.
- Empatía profunda: comprenden y apoyan mejor el sufrimiento ajeno debido a su propia experiencia.
- Prioridades claras: valoran más las relaciones cercanas y los pequeños detalles del día a día.
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