La vida no está llena solo de momentos felices o recuerdos llenos de sonrisas, sino también de eventos negativos que dejan una herida emocional o física que, en muchos casos, superan la capacidad de la persona para manejarlos. Teniendo en cuenta que muchos individuos han pasado por experiencias aterradoras, violentas o muy estresantes como un asalto, choque mortal, abuso, la pérdida de un ser querido, entre otros, y han podido salir adelante de ese miedo, ansiedad o tristeza constante, la psicología analizó qué hay detrás de quienes aprendieron a afrontar un trauma. Los expertos coinciden en que tienen flexibilidad mental y desarrollaron una profunda evolución personal. Aquí más detalles.

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¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a afrontar un trauma?

La psicología explica que quienes aprenden a afrontar un trauma desarrollan resiliencia y crecimiento postraumático, lo que significa que no solo sobreviven al dolor, sino que transforman esa experiencia en una profunda evolución personal.

Estas personas tienen la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a situaciones extremas o trágicas y desarrollaron un cambio positivo que surge después de una crisis grave; y es que el dolor no desaparece, pero le dan un nuevo sentido a su vida.

La manera en que reaccionas cuando ocurre algo traumático y, poco después, puedes ayudar o retrasar tu recuperación. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)

Además, poseen flexibilidad mental, esa habilidad para aceptar los cambios difíciles sin quedar atrapados en la culpa o en el pasado.

Por su parte, el terapeuta Idan Hojman explicó a ‘Men’s Health’ que “las personas que han pasado por un trauma viven en un estado de alerta constante o en un estado de disociación (…) liberar un trauma es un viaje de autoconocimiento y sanación a través del cuerpo. El origen mayor de los síntomas que padecemos como dolor crónico, ansiedad... muchas veces tiene el origen de cosas del pasado no resueltas. El trauma se refiere a una herida o algo que nos impactó, y que no pudimos procesar en su momento y quedó grabado como un proceso pendiente en nuestra mente, pero también en nuestro cuerpo”.

El trauma es un shock emocional que produce un daño duradero en el inconsciente, aunque también puede tratarse de una emoción o impresión negativa. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

¿Qué rasgos comparten quienes aprendieron a afrontar un trauma?

Los expertos en psicología destacan estos rasgos marcados:

Aceptación real: reconocen el evento doloroso tal como ocurrió, sin negarlo.

reconocen el evento doloroso tal como ocurrió, sin negarlo. Regulación emocional: controlan mejor sus reacciones físicas y mentales cuando sienten miedo, rabia o ansiedad.

controlan mejor sus reacciones físicas y mentales cuando sienten miedo, rabia o ansiedad. Empatía profunda: comprenden y apoyan mejor el sufrimiento ajeno debido a su propia experiencia.

comprenden y apoyan mejor el sufrimiento ajeno debido a su propia experiencia. Prioridades claras: valoran más las relaciones cercanas y los pequeños detalles del día a día.

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