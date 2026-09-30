Estas personas se transforman en imanes sociales porque la gente se siente bien a su lado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Estas personas se transforman en imanes sociales porque la gente se siente bien a su lado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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De seguro te pasó en alguna ocasión que tuviste un día complicado en el trabajo, tus hijos no se portaron de la mejor manera en casa o el tema económico volvió a ser un punto de discusión con tu pareja y no te sientes bien de ánimo y hasta molesto, pero de pronto aparece alguien con una risa potente y te arranca una sonrisa que te hace cambiar de actitud. Esto es más común de lo que imaginas y muchas personas logran “sintonizar” con las emociones brillantes de su entorno para sentirse mejor. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que aprendieron a contagiarse de la alegría que los rodea y los expertos detallan que tienen apertura emocional y empatía receptiva.

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A diferencia de quienes solo absorben el estrés o la negatividad del entorno, estas personas han educado su atención para detectar y reflejar el bienestar ajeno. (Foto: Helena Lopes / Pexels)
A diferencia de quienes solo absorben el estrés o la negatividad del entorno, estas personas han educado su atención para detectar y reflejar el bienestar ajeno. (Foto: Helena Lopes / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a contagiarse de la alegría que los rodea?

Estas personas poseen una alta inteligencia emocional y una notable empatía receptiva. En psicología, este fenómeno se conoce como contagio emocional positivo, y quienes lo dominan suelen compartir rasgos muy específicos que transforman su bienestar y el de su entorno.

En ellas, sus neuronas espejo están muy activas ya que al ver sonreír a alguien, su cerebro replica esa experiencia de forma natural y genuina. Eso no es todo, ya que al absorber la alegría, la devuelven potenciada. Se transforman en imanes sociales porque la gente se siente bien a su lado.

Esto también trae beneficios ya que tienen mayor resiliencia porque usan la alegría del entorno como un escudo protector durante sus propios días grises o difíciles y eso genera menos predisposición al estrés porque al sintonizar con frecuencias positivas, reducen los niveles de cortisol y aumentan la producción de dopamina y serotonina.

Estas personas cuentan con neuronas espejo muy activas. (Foto: Alireza Hajialiasghar / Pexels)
Estas personas cuentan con neuronas espejo muy activas. (Foto: Alireza Hajialiasghar / Pexels)

¿Qué caracteriza a las personas que se contagian de la alegría que las rodea?

Los expertos en psicología destacan ciertas características principales de estas personas:

  • Apertura emocional: no bloquean los estímulos externos. Se permiten sentir y validar las emociones positivas de los demás sin cinismo ni envidia.
  • Foco en el presente: practican una atención plena que les permite notar los pequeños momentos de felicidad a su alrededor, como una risa compartida o un gesto amable.
  • Baja resistencia al bienestar: no sabotean su propio estado de ánimo pensando que “es demasiado bueno para ser verdad”. Aceptan la alegría como viene.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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