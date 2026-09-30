De seguro te pasó en alguna ocasión que tuviste un día complicado en el trabajo, tus hijos no se portaron de la mejor manera en casa o el tema económico volvió a ser un punto de discusión con tu pareja y no te sientes bien de ánimo y hasta molesto, pero de pronto aparece alguien con una risa potente y te arranca una sonrisa que te hace cambiar de actitud. Esto es más común de lo que imaginas y muchas personas logran “sintonizar” con las emociones brillantes de su entorno para sentirse mejor. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que aprendieron a contagiarse de la alegría que los rodea y los expertos detallan que tienen apertura emocional y empatía receptiva.

A diferencia de quienes solo absorben el estrés o la negatividad del entorno, estas personas han educado su atención para detectar y reflejar el bienestar ajeno. (Foto: Helena Lopes / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a contagiarse de la alegría que los rodea?

Estas personas poseen una alta inteligencia emocional y una notable empatía receptiva. En psicología, este fenómeno se conoce como contagio emocional positivo, y quienes lo dominan suelen compartir rasgos muy específicos que transforman su bienestar y el de su entorno.

En ellas, sus neuronas espejo están muy activas ya que al ver sonreír a alguien, su cerebro replica esa experiencia de forma natural y genuina. Eso no es todo, ya que al absorber la alegría, la devuelven potenciada. Se transforman en imanes sociales porque la gente se siente bien a su lado.

Esto también trae beneficios ya que tienen mayor resiliencia porque usan la alegría del entorno como un escudo protector durante sus propios días grises o difíciles y eso genera menos predisposición al estrés porque al sintonizar con frecuencias positivas, reducen los niveles de cortisol y aumentan la producción de dopamina y serotonina.

Estas personas cuentan con neuronas espejo muy activas. (Foto: Alireza Hajialiasghar / Pexels)

¿Qué caracteriza a las personas que se contagian de la alegría que las rodea?

Los expertos en psicología destacan ciertas características principales de estas personas:

Apertura emocional: no bloquean los estímulos externos. Se permiten sentir y validar las emociones positivas de los demás sin cinismo ni envidia.

no bloquean los estímulos externos. Se permiten sentir y validar las emociones positivas de los demás sin cinismo ni envidia. Foco en el presente: practican una atención plena que les permite notar los pequeños momentos de felicidad a su alrededor, como una risa compartida o un gesto amable.

practican una atención plena que les permite notar los pequeños momentos de felicidad a su alrededor, como una risa compartida o un gesto amable. Baja resistencia al bienestar: no sabotean su propio estado de ánimo pensando que “es demasiado bueno para ser verdad”. Aceptan la alegría como viene.

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