Mientras que algunos no logran controlar su forma de pensar y no dudan en hacerlo notar cuando otra persona actúa de forma contraria, del otro lado están quienes tienen una actitud distinta y aprendieron a escuchar opiniones diferentes antes de reaccionar a la defensiva. La psicología analizó qué hay detrás de estas personas que saben manejar los comentarios contrarios y los expertos coinciden en que tienen regulación emocional. En esta nota te brindo más detalles.

Tienen flexibilidad cognitiva y empatía

La psicología asocia la capacidad de escuchar opiniones distintas con la mente abierta, la regulación emocional y la humildad intelectual, rasgos que permiten procesar el desacuerdo sin reaccionar a la defensiva.

Y es que, por naturaleza, las ideas contrarias suelen activar señales de alerta o malestar en el cerebro (como en la corteza cingulada anterior, la amígdala y la ínsula). Quienes entrenan esta habilidad logran frenar el rechazo automático y mantener la calma ante posturas que desafían lo que creen.

Aprender a escuchar opiniones contrarias es una habilidad que se puede ejercitar. (Foto: Alexander Suhorucov / Pexels) / VLAD IVANOV

Los expertos coinciden también en que estas personas pueden pausar sus propias convicciones para analizar argumentos ajenos con mayor imparcialidad y tener humildad intelectual porque reconocen que su conocimiento es limitado y que pueden equivocarse, lo que reduce el dogmatismo.

De esta manera, evitan entrar en discusiones desgastantes o atacar a la persona en vez de examinar la idea.

Aprender a escuchar opiniones diferentes es un aprendizaje continuo

Estas personas no solo tienen resiliencia, sino que ven el error o el desacuerdo como una oportunidad para ajustar su perspectiva y adaptarse mejor a los cambios. Esto favorece una comunicación más sana donde surge el diálogo, la escucha activa y el entendimiento en relaciones personales, familiares o laborales.

Aunque tengan opiniones diferentes, estas personas no sienten la necesidad de corregir a los demás ni de participar en discusiones que podrían prolongarse. (Foto: SHVETS production / Pexels)

La psicóloga Olga Albaladejo destacó en ‘Vogue Spain’ que si solo nos rodeamos de quienes piensan como nosotros, nuestro cerebro desarrolla especialización cognitiva rígida, un conjunto de rasgos cognitivos que nos permiten operar eficientemente dentro de nuestro círculo social, pero nos incapacita para funcionar fuera de él. De esta manera se pierde el pensamiento complejo y la innovación. “Los equipos cognitivamente homogéneos toman decisiones más rápidas, pero de menor calidad. Los equipos diversos cognitivamente encuentran más soluciones innovadoras, pero solo cuando se gestionan adecuadamente”, dijo.

La experta recomienda comprender la perspectiva del otro y frenar la tendencia automática a preparar la respuesta mientras la otra persona habla. Parafrasear lo entendido antes de exponer el propio punto de vista, hacer preguntas genuinas, no retóricas y cultivar la humildad intelectual.

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