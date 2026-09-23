Sentir el rechazo de una pareja, familiar cercano o amigo puede resultar muy doloroso y hacer que la persona se hunda en la depresión, afronte el miedo a la soledad y decida seguir intentando demostrando apego; sin embargo, también están aquellos que decidieron darle vuelta a la página y realizar un acto fundamental de amor propio y respeto hacia uno mismo. La psicología analizó por qué algunos sí aprenden a no aferrarse a quienes no quieren ser parte de su vida. Los expertos coinciden en que esto es una gran demostración de alta madurez afectiva. Aquí más detalles ya que cuando se intenta retener a quien decidió marcharse nos condena a no reconocer a quienes sí desean formar parte de nuestra vida.

¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a no aferrarse a personas que no quieren ser parte de su vida?

La psicología define a las personas que aprendieron a no aferrarse como individuos que desarrollaron desapego emocional y una alta madurez afectiva. Según los expertos en salud mental, esto demuestra una autoestima sólida porque se entienden el valor propio y no necesitan la aprobación externa para sentirse completos; reconocen que las relaciones sanas se basan en la reciprocidad y el consentimiento mutuo; aceptan el dolor de la ausencia sin intentar controlar lo que no les pertenece y saben que retener a alguien a la fuerza vulnera la libertad del otro y su propia paz mental.

Una de las razones más profundas por las que alguien se aferra a una pareja que no lo quiere es la falta de amor propio (Foto: Magnific)

¿Por qué las personas se aferran a otros?

Los expertos destacan ciertas características que se repiten:

Miedo a la soledad: tememos estar solos y preferimos una mala compañía o migajas de afecto.

tememos estar solos y preferimos una mala compañía o migajas de afecto. Baja autoestima: creemos que no merecemos algo mejor o que somos responsables de cambiar a la otra persona.

creemos que no merecemos algo mejor o que somos responsables de cambiar a la otra persona. Familiaridad: a veces duele más lo desconocido que mantener un vínculo que ya no funciona.

Aferrarse al pasado nunca es bueno para el futuro. (Foto: Magnific) / Ana Lukenda

Los psicólogos son enfáticos en afirmar que soltar es el camino hacia la libertad y lo primero es aceptar la realidad reconociendo que el afecto no se puede forzar ni rogar. Aquí también resulta importante el establecer límites, dejar de buscar a quien no te valora y trabajar en ti enfocando la energía en tus propias metas y bienestar emocional.

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