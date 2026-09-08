En muchas ocasiones es importante decir “no” y romper con el complacer a los demás; sin embargo, no todos son conscientes de esto. De seguro conoces a alguien cercano o eres tú quien siempre busca que otros estén a gusto sin importar lo que en verdad sientes o cómo estás afrontando la situación. Y es que no todos logran entender que el tiempo y energía son limitados y que establecer límites firmes pero respetuosos no es ser egoísta, sino proteger la paz mental. En esa línea, la psicología analizó a las personas que aprendieron a priorizar lo que les aporta bienestar. Los expertos coinciden en que esto es un claro ejemplo de que se tiene madurez emocional. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a priorizar lo que les aporta bienestar?

Desde la perspectiva de la psicología, las personas que han aprendido a priorizar lo que realmente les aporta bienestar han desarrollado un alto nivel de madurez emocional, autoconocimiento y salud mental. Este proceso no es un acto de egoísmo, sino una transición hacia lo que se conoce como bienestar eudaimónico (enfocado en el propósito y el crecimiento personal) y una gestión saludable del estilo de vida.

Estas personas reconocen qué entornos, personas o hábitos les restan paz. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

“A partir de la mediana edad, muchas personas experimentan una mayor estabilidad emocional y una mejor capacidad para priorizar aquello que realmente les aporta bienestar (...) Nos preocupa menos ampliar continuamente nuestro círculo o impresionar a todo el mundo y más cuidar lo que realmente valoramos”, explicó Alfredo Rodríguez Muñoz, catedrático de psicología de la Universidad Complutense de Madrid, a la revista “Hola!”.

Y es que lo expertos son enfáticos en afirmar que la experiencia permite reconocer qué necesita una respuesta inmediata, qué puede esperar y qué ni siquiera se debería haber incluido entre los pendientes u obligaciones.

Las personas que priorizan lo que "realmente" les aporta bienestar suelen migrar hacia el modelo eudaimónico. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

¿Qué caracteriza a quienes aprendieron a priorizar lo que les aporta bienestar?

Estas personas lograron tener las herramientas para reconocer qué entornos, personas o hábitos les restan paz y, por ende, dejan de castigarse por no cumplir con estándares inalcanzables y se tratan con la amabilidad con la que tratarían a un buen amigo.

Además, quienes priorizan su bienestar suelen sentir paz al no participar en eventos o tendencias que no resuenan con ellos y muestran una menor tendencia a la comparación social, lo que protege su autoestima, y les permite vivir de manera intencional y consciente.

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