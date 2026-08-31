Mientras algunos se la pasan esperando siempre lo peor activando así un mecanismo de defensa, hay otros que se toman las cosas con más calma y se permiten ser sorprendidos y alejaron la frustración de sus días. Y es que hay personas que aprendieron a abrazar la realidad tal como es y por eso la psicología analizó qué hay detrás de aprender a vivir sin la exigencia de que todo sea perfecto. Frente a esto, los expertos coinciden en que se trata de hombres o mujeres que gozan de alta madurez emocional, baja necesidad de control así como resiliencia. Aquí te brindo más información.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que llenan el carrito online y luego lo abandonan

¿Qué dice la psicología de quienes aprendieron a vivir sin exigir que todo salga bien?

La psicología considera que aprender a vivir sin exigir que todo salga bien es un signo de alta madurez emocional y salud mental. Las personas que adoptan esta postura suelen desarrollar un marco cognitivo específico que los protege del sufrimiento innecesario.

Estas personas enfocan la energía en buscar soluciones en lugar de culpar o quejarse. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Los expertos destacan que estas personas poseen alta flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de adaptar el pensamiento a situaciones inesperadas, lo que les permite modificar planes sin sufrir crisis emocionales y reduce la rigidez mental que causa frustración constante.

Además, tienen baja necesidad de control porque enfocan su energía solo en propias acciones y actitudes y también transforman el fracaso en aprendizaje aplicando lo que la psicóloga Carol Dweck llama mentalidad de crecimiento porque aprendieron a no ver los errores como una definición de su valor personal.

Al soltar la hipervigilancia, el cuerpo reduce la segregación de hormonas del estrés. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

¿Qué significa aprender a vivir sin exigir que todo salga bien?

Esto encierra una gran sabiduría sobre la madurez emocional y demuestra que se aprendió a dejar de pelear contra los imprevistos diarios, cambiar el plan original sin frustrarse, reducir la ansiedad que causa el control y valorar el proceso por encima del resultado.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.