Aunque para muchos es una señal de aprobación, no siempre es así. En medio de una conversación se pueden afrontar diversas situaciones como que la persona que tenemos en frente esté mirando para otro lado, prefiera concentrarse en su celular o que no nos quite la mirada de encima. En esa línea, la psicología analizó qué hay detrás de quienes asientan con la cabeza mientras escuchan. Pese a que la gran mayoría lo vea como una señal de aceptar lo que se dice, los expertos destacan que en realidad se busca agradar o encajar. En esta nota te brindo más detalles para entenderlo mejor.

No siempre significa que se esté de acuerdo

La psicología y la comunicación no verbal señalan que asentir con la cabeza mientras se escucha no significa siempre que se esté de acuerdo, sino que cumple diversas funciones comunicativas y emocionales según el ritmo y el contexto.

Asentir es, ante todo, un regulador de la conversación (un equivalente físico a decir “ajá” o “entiendo”). Sirve para demostrar que sigues el hilo y que estás presente, pero no garantiza que compartas la opinión de la otra persona.

Asentir también puede responder a nuestro deseo de encajar, resultar agradables o evitar situaciones incómodas. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

La psicóloga Violeta Acedo explicó en la revista ‘Hola!’ que podemos asentir porque estamos interesados en lo que nos cuentan, porque queremos animar a la otra persona a continuar o, sencillamente, porque nos han enseñado que es una forma educada de escuchar y demostrar que seguimos en la conversación.

“Asentir es una manera muy sencilla de participar en una conversación sin necesidad de interrumpir (...) Podemos asentir para indicar que hemos entendido lo que nos están contando, que seguimos el razonamiento o que queremos que la otra persona continúe (...) a veces utilizamos el gesto casi como una coma en una conversación, para que quien habla sepa que puede seguir desarrollando su idea”, indicó.

Conviene no interpretar automáticamente cada movimiento de cabeza como una aprobación. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

Las personas buscan agradar o encajar al asentir con la cabeza

En muchos casos es un mecanismo inconsciente para buscar sintonía, resultar amable, generar conexión o evitar situaciones incómodas y confrontaciones.

“No podemos deducir la personalidad o la capacidad de empatía de alguien por la frecuencia con la que asiente (...) En una conversación, buscamos cierta sintonía con los demás y pequeños comportamientos como sonreír, asentir o acompañar el ritmo de quien habla ayudan a crear esa sensación de conexión”, agregó la experta.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.