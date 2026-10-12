En algún momento de tu vida habrás avisado a una persona que se le cayó un objeto en plena calle. Puede interpretarse como un acto generoso o la buena educación que recibiste en el hogar, pero también tiene otros significados en el plano de la psicología. ¿Qué señalan exactamente los profesionales de salud mental sobre esta conducta? Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Nadie está libre de que algún objeto importante se nos caiga de los bolsillos de nuestro pantalón o casaca, ya sea billetera, llaves o incluso el propio móvil. Lo adecuado es devolverlo al dueño cuando lo notemos rápidamente; sin embargo, no todos cuentan con estas buenas enseñanzas.

Entonces, ante la posibilidad de quedarnos con un objeto que no representa gasto alguno, pero suele tener un valor importante, ¿por qué decidimos devolverlo? Los profesionales de salud mental han realizado estudios para encontrar respuestas, las cuales son muy llamativas.

No todas las personas tienen la generosidad para avisar a una persona que se le cayó un objeto. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que avisan a los demás cuando se les cae algo

En una conversación con el diario CuerpoMente , la psicóloga Leticia Martín Enjuto brindó perspectivas interesantes sobre este comportamiento. Para comenzar, la profesional indica que estos seres humanos presentan una buena concentración y siempre están a la expectativa de lo que sucede a su alrededor.

De esa manera, pueden captar cualquier detalle en cuestión de segundos y responder de manera espontánea. Es así que logran presenciar rápidamente cuando se le cae un objeto a un transeúnte.

Pese a ello, Martín Enjuto precisa que esta habilidad no es suficiente para este buen acto, pues es necesario que el hombre o la mujer cuente con un alto grado de empatía; suele ponerse “en los zapatos de otros” y actúa tal como le gustaría ser tratado.

Para los psicólogos, esta buena práctica demuestra un alto nivel de empatía. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“No hace falta realizar un gran esfuerzo emocional para empatizar; muchas veces aparece precisamente en estos momentos cotidianos”, añade.

Otra cualidad que resalta la profesional citada de este hábito es la anticipación. ¿En qué sentido? Cuando una persona detecta que a otra se le cayó un objeto en plena calle, no duda en dar el aviso para que pueda recuperarlo. Es decir, reacciona inmediatamente.

Gran parte de los profesionales en psicología afirman que esta buena práctica refleja los valores de la persona. Es decir, se puede deducir que los padres han realizado una excelente labor para que su hijo o hija devuelva las pertenencias extraviadas.

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