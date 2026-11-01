Cada día aparecen situaciones donde necesitamos tomar decisiones. Algunas son más complicadas que otras, pero es necesario analizarlas para saber qué camino tomar. Sin embargo, existen personas que necesitan consultar a otras para tener bien en claro qué elegir. ¿Te identificas con este comportamiento? Entonces, tienes que prestar atención a lo que revela la psicología .

En realidad, pedir una opinión a una persona cercana no tiene por qué considerarse exclusivamente negativo. La cuestión se vuelve preocupante cuando esta práctica se realiza de manera frecuente.

Qué dice la psicología de las personas que piden una opinión antes de decidir

Hay personas que necesitan escuchar opiniones distintas para que tomen una decisión. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En una conversación con el diario Hola.com , Ana Galán, especializada en trauma, apego y regulación emocional, explicó que este patrón suele originarse desde la etapa de la infancia.

Entonces, si creciste en un ambiente familiar donde eras corregido frecuentemente por tus decisiones o te criticaron cada vez que has cometido una falla, tu nivel de autoconfianza comienza a deteriorarse. Entonces, creces con la duda si tus decisiones realmente resultarán exitosas.

“Muchas personas aprendieron desde muy pequeñas que equivocarse no era seguro, que sus decisiones eran cuestionadas, corregidas o invalidadas”, añadió Galán.

Es así que pedir la opinión de un ser cercano sobre un acontecimiento de gran importancia transmite esa calma, pues imaginarás que dicha recomendación tiene fines positivos. Para la profesional, se trata de una estrategia automática de protección.

Por su parte, la psicóloga Ana Belén Medialdea presentó una perspectiva interesante durante su conversación con el diario ABC . Sucede que, si actúas tomando en cuenta lo que opinan los demás, estás perdiendo “espontaneidad, originalidad, seguridad e independencia”.

Desafortunadamente, se evidencia que un hombre o una mujer con este patrón está presentando una baja autoestima; no sería lo único, también está demostrando una necesidad constante de aprobación.

Pedir una opinión no suele ser algo negativo; la cuestión es crítica si se trata de una práctica frecuente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo afecta depender de la opinión de los demás al tomar una decisión

Según Paloma Rey, psicóloga general sanitaria , depender de las opiniones de los demás tiene efectos negativos, entre los cuales destaca sentir infelicidad, no contar con autoconocimiento, no establecer límites, tener dificultades para decir “no” y, sobre todo, no te arriesgas a tomar caminos que realmente deseas.

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