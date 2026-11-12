Toda persona puede brindar un punto de vista sobre un respectivo tema o asunto; sin embargo, no necesariamente tiene que ser apoyado, pues cada ser humano percibe y analiza distinto. Se trata de una práctica frecuente, pero existen individuos que no toleran el rechazo a su opinión y consideran que sus palabras son acertadas. ¿Por qué ocurre ello? La psicología tiene distinto puntos de vista que son interesantes.

A primera vista, se puede considerar que el ser humano que intenta convencer a los demás de su opinión presenta un ego desmedido o intenta minimizar a los demás. Pueden ser puntos válidos, pero existe un significado más profundo al respecto.

Hay personas que pueden expresar ira cuando notan que sus opiniones son apoyadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que buscan tener la razón siempre

Para el psicólogo Javi Soriano , aquella persona que considera “tener la razón” en un debate o conversación está intentando conseguir validación por parte de los demás. Cuando percibe que sus opiniones no son validados por los demás, se siente amenazado(a) de que sea rechazado(a).

Entonces, en ese intento de mantenerse firme con un punto de vista intenta cuidar la propia imagen, sin saber que su reacción solo está logrando comentarios críticos.

Otro punto de vista planteado por el profesional Soriano es que este comportamiento pretende tener el control de su propio entorno. Se puede interpretar como el intento de plasmar dominio ante los demás.

En términos simples, los psicólogos afirman que la necesidad de “tener la razón siempre” demuestra una baja autoestima o inseguridad personal. Estas personas tienen temor del error o recibir críticas.

Es importante resaltar que este comportamiento puede tener consecuencias en los vínculos que formamos, pues se hace creer a la otra parte que su idea o punto de vista no tiene relevancia. Es en ese momento que se puede originar un malentendido con gran posibilidad de un conflicto.

La psicología afirma que esta conducta evidencia una baja autoestima. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo afecta la actitud de “tener la razón siempre”

Los profesionales de salud mental afirman que esta conducta no conlleva a algo positivo. Cuando se tiene la idea de “siempre tengo la razón” no tenemos en cuenta los puntos de vistas diferentes que pueden ayudar a expandir conocimiento.

El estado mental también resulta afectado. Cuando se defiende constantemente la opinión propia solo ocasiona estrés, ansiedad o frustración.

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