Mientras que muchos tienen recuerdos llenos de emoción, alegría y momentos felices de sus primeros años de vida, del otro lado están aquellos que no la pasaron tan bien porque eran criticados, rechazados o cuestionados por cada cosa que hacían y esas heridas de la infancia se reflejan en la adultez, muchas veces sin que sepan la razón. ¿Alguna vez te topaste con un compañero de trabajo que solo buscaba el perfeccionismo constante o eres tú quien no te permites equivocarte o que algo no te salga como lo esperado? La psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que también tienen miedo al fracaso. Aquí te cuento más detalles.

Qué hay detrás de la mente perfeccionista

La psicología define el perfeccionismo constante no como una virtud, sino como un rasgo de personalidad que mezcla una exigencia extrema con un profundo miedo al fracaso, al rechazo o a la vergüenza.

Aquí vale la pena distinguir los dos tipos de perfeccionismo: saludable (adaptativo) y patológico (desadaptativo). El primero implica fijar metas altas y realistas, disfrutar del proceso, ser flexible ante los contratiempos y aceptar los márgenes de error para aprender de ellos, mientras que el segundo se rige por el pensamiento de “todo o nada”, una autocrítica implacable, la incapacidad de tolerar la incertidumbre y la creencia de que el valor personal depende únicamente del rendimiento.

Detrás de la mente perfeccionista hay un vínculo con la autoestima condicionada. (Foto: Kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Para analizar qué hay detrás de la mente perfeccionista, los expertos coinciden en que la persona siente que “solo es valiosa si hace las cosas perfectas”; el error no se interpreta como un fallo puntual, sino como un fracaso de su identidad. Es ahí donde aparece la vergüenza y necesidad de control. En el fondo, no se busca que el resultado sea magnífico, sino evitar la crítica ajena o el juicio externo.

Estas personas tienen miedo a la vergüenza y necesidad de control. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

Con él se manifiestan las heridas de la infancia

Buscar el perfeccionismo constante no solo es un mecanismo de defensa contra la vulnerabilidad, sino que también tiene orígenes emocionales. Con frecuencia se gesta en entornos familiares rígidos, con figuras de autoridad excesivamente exigentes, afecto condicionado al logro o experiencias tempranas donde equivocarse conllevaba castigos emocionales o rechazo.

Además, esto produce agotamiento emocional porque vivir en un estado de alerta constante, hipervigilancia de errores y autoexigencia genera estrés crónico, depresión, insomnio y malestares físicos (como dolores de cabeza o bruxismo).

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