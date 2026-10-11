¿Eres una de esas personas que cambia de conversación inmediatamente cuando recibes un cumplido? Quizás puedes considerar que se trata de una forma de evitar la incomodidad del momento, pero los especialistas en psicología consideran que esta conducta suele tener distintas respuestas que es necesario prestar atención. En caso te identifiques con este patrón, te invito a leer esta nota para que descubras qué revela esta reacción.

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Cuando recibes un elogio significa que has realizado una excelente labor, dependiendo de la situación. Eso sería un motivo de alegría, ya que tuviste una participación eficaz; sin embargo, es posible que no recibas adecuadamente estas palabras amables e intentas evitarlas.

Para comenzar, esta conducta no suele tener respuestas positivas. Te comentaré que distintos investigadores de psicología han realizado diversos estudios para comprender por qué estas personas se manifiestan de esta forma ante un halago; los resultados son más que interesantes.

Un elogio puede generar cierta incomodidad en distintas personas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que cambian de tema cuando reciben un elogio

Los profesionales de psicología coinciden en algo sumamente importante: tu forma de reaccionar ante un cumplido suele revelar cómo te sientes y qué tanto valoras tu personas. En términos simples, tu respuesta revela significativamente el estado de tu autoestima.

Entonces, si sientes alegría ante un elogio, significa que valoras cada cualidad que posees; ahora, en caso no puedas creer o sientes que dichas palabras amables son exageradas, es necesario prestar atención la propia autopercepción.

Ahora, una baja autoestima no sería la única razón por la cual un hombre o una mujer cambia de tema cuando recibe elogios; existen otros puntos de vistas ofrecidos por los profesionales de salud mental de Psicoveritas .

Estos especialistas añaden que estas personas evitan las palabras amables por temor a ser vistos como vanidosos, no tener las palabras adecuadas para responder, considerar que se debe devolver el cumplido o contar con pensamientos negativos al respecto, tal como pensar que se trata de una broma.

La causa principal de este comportamiento se debe a una baja autoestima. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También existe la posibilidad de que estos individuos se exijan más de la cuenta para mantener esa imagen positiva ante los demás. Se trataría como un intento de complacer a otras partes para no ocasionar decepción.

Se debe añadir que este comportamiento está relacionado estrechamente con la educación que se recibió durante la niñez. Es posible que, sin manera intencional, los padres o los maestros hayan reclamado por errores cometidos; es así que la persona se centra en esas debilidades y no valore sus cualidades positivas.

Pese a estos puntos planteados, se puede mejorar esta perspectiva valorando cada comentario positivo o acudiendo a un profesional en psicología. Es necesario reforzar ese amor propio para descubrir lo positivo que existe en nuestro ser.

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