Seguramente habrás notado en alguien que realiza el acto de caminar con las manos en los bolsillos. En un primer momento, imaginas que se trata de un gesto que transmite relajación o estilo, pero los expertos en psicología tienen una visión completamente diferente al respecto. ¿Qué dice exactamente esta ciencia? Conoce los detalles en esta nota informativa.

Cada vez que damos pasos por la calle estamos demostrando cómo es nuestra verdadera personalidad. Entonces, si transitas rápido, caminas observando hacia el piso o te trasladas con las manos en el bolsillo, se pone en evidencia ciertos rasgos psicológicos.

Son millones de personas que realizan este gesto cada vez que caminan. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que caminan con las manos en los bolsillos

La psicología afirma que el accionar de trasladarse por la calle con las manos en los bolsillos tienen distintos significados que dependerá según el contexto, la personalidad y otros gestos asociados.

Hay personas que realizan este gesto debido a que sienten inseguridad o nerviosismo en una situación social, pues se trata de una manera inconsciente de protegerse; también puede tratarse de una actitud reservada o que no tiene intención de mantener una interacción.

Otros especialistas en salud mental indican que esta actitud puede reflejar una baja confianza personal frente a los demás. Al esconder la manos en los bolsillos, las personas están evaluando el ambiente antes de mostrarse realmente cómo son.

No todo tiene que estar relacionado a lo negativo. Cuando un ser humano realiza esta acción, pero sus pulgares están situados hacia afuera intenta mostrar un mensaje de superioridad o seguridad pública. Según los psicólogos y especialistas en lenguaje corporal, este gesto es aplicado mayormente por líderes.

Caminar con las manos en los bolsillos tiene distintos significados, pero dependerá del contexto. (Crédito: Magnific / Imagen referencial) / alizadelgun

Qué significa si alguien mete una sola mano en el bolsillo

La Escuela Nacional de Lenguaje Corporal considera que este gesto transmite comodidad y disponibilidad para establecer una comunicación ante los demás. Es más, dicha postura puede ayudar a que la persona se muestre demasiado formal.

“Es una postura común en oradores modernos que buscan proyectar una imagen accesible, cercana y no acartonada, sin perder por completo el dinamismo de su comunicación no verbal”, añade la institución.

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