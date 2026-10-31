Al momento de atender una llamada, realizamos acciones que revelan ciertos aspectos de nuestra personalidad. Hay casos de personas que al momento de entablar una comunicación telefónica comienzan a caminar por los distintos pasillos de su casa. Parece una práctica extraña, pero tiene un significado para la psicología . ¿Qué dice exactamente? Conoce las respuestas en los siguientes párrafos de esta nota informativa.

Cada ser humano, tiene una forma de contestar una llamada; algunos prefieren quedarse sentados mientras que otros comienzan a caminar a paso lento. Puede parecer una práctica sin sentido o que nace de manera involuntaria, pero suele revelar puntos interesantes que posiblemente desconocías.

Gran parte de la humanidad suele realizar una acción mientras mantiene una conversación por teléfono. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué dice la psicología de las personas que caminan por s casa durante una llamada

Según la Universidad de Granada, esta acción consiste en una actividad motora cuyo fin es retener la información que procesamos en nuestra mente. De esa manera, podemos recordar con cierta facilidad los distintos datos que se comparten durante la llamada telefónica.

Por lo tanto, quien camina mientras mantiene una comunicación telefónica presenta una mejor concentración, organiza mejor lo que pretende comunicar y puede expresar con claridad sus palabras.

Este comportamiento se visualiza constantemente en profesores o ponentes acostumbrados a hablar en público, ya que necesitan expresar sus ideas con claridad.

Por su parte, el Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP) afirma que puede tratarse de una técnica con la finalidad de autorregular las emociones intensas. De esa manera, la persona puede liberarse de la tensión de llamada y sentir confianza en lo que responderá.

Esta acción también revela que la persona intenta regular sus emociones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

“La acción de caminar, dar vueltas o incluso de balancearse se asocia con la búsqueda de un estado interno de calma que permita mantener el hilo de la conversación”, indica la entidad citada.

Otros especialistas en salud mental incentivan que se realice esta práctica de manera frecuente, pues se está fomentando la creatividad. En términos simples, caminar durante una llamada puede tratarse de un mecanismo que favorece el enfoque mental.

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