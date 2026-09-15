Caminar es una actividad casi automática, pero el ritmo que cada persona adopta suele reflejar hábitos cotidianos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Caminar es una actividad casi automática, pero el ritmo que cada persona adopta suele reflejar hábitos cotidianos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Si te cuesta seguirle el ritmo a tu compañero de trabajo cuando van por un café o si tu pareja involuntariamente va varios metros delante tuyo o eres tú quien no puede dar pasos más tranquilos, esta información te interesará. La psicología analizó qué hay detrás de y los expertos coinciden en que buscan ser eficientes con su propio tiempo. Y es que el caminar acelerado suele aparecer junto con conductas orientadas al cumplimiento de objetivos y al aprovechamiento de cada minuto del día.

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¿Qué dice la psicología de las personas que caminan rápido sin estar apuradas?

Caminar rápido sin tener prisa refleja una personalidad activa, orientada a metas y con alta capacidad para gestionar el tiempo de forma eficaz. Según la psicología y diversos estudios de comportamiento, este hábito proyecta rasgos positivos, pero también puede esconder tensiones internas.

También refleja una personalidad enérgica, orientada a metas y proactiva. Estas personas no soportan perder el tiempo y buscan eficiencia. Sin embargo, también puede ser una manifestación física de ansiedad latente, autoexigencia o una necesidad inconsciente de liberar estrés y controlar su entorno.

La psicología sugiere que caminar rápido sin tener prisa puede estar relacionado con varios factores internos y externos. (Foto: miniseries / iStock)
La psicología sugiere que caminar rápido sin tener prisa puede estar relacionado con varios factores internos y externos. (Foto: miniseries / iStock)

¿Qué caracteriza a las personas que caminan rápido sin estar apuradas?

Los expertos en psicología destacan ciertos rasgos positivos y de personalidad detrás de esta característica:

  • Orientación a objetivos: son personas dinámicas que no disfrutan perdiendo el tiempo y buscan avanzar con eficiencia en lo que hacen.
  • Responsabilidad y disciplina: diversas investigaciones asocian una marcha acelerada con puntuaciones altas en responsabilidad y automotivación.
  • Confianza y liderazgo: un paso firme transmite seguridad personal, competencia, autoridad y control frente a los demás.
  • Extroversión: suelen ser individuos enérgicos que se sienten cómodos estando en constante movimiento e interacción con su entorno.
También puede reflejar una personalidad orientada a objetivos y con tendencia al estrés. (Foto: Elina Volkova / Pexels)
También puede reflejar una personalidad orientada a objetivos y con tendencia al estrés. (Foto: Elina Volkova / Pexels)

¿Hay algo negativo en las personas que caminan rápido sin estar apuradas?

A veces, el ritmo rápido revela una intolerancia a la lentitud de los demás o frustración ante pequeños retrasos, lo que demuestra cierta impaciencia y baja tolerancia.

Caminar de prisa también puede considerarse una descarga física de estrés acumulado o una respuesta de hipervigilancia del sistema nervioso, así como una autoexigencia que da un sensación de que el tiempo nunca es suficiente.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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