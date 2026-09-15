Si te cuesta seguirle el ritmo a tu compañero de trabajo cuando van por un café o si tu pareja involuntariamente va varios metros delante tuyo o eres tú quien no puede dar pasos más tranquilos, esta información te interesará. La psicología analizó qué hay detrás de las personas que caminan rápido sin estar apuradas y los expertos coinciden en que buscan ser eficientes con su propio tiempo. Y es que el caminar acelerado suele aparecer junto con conductas orientadas al cumplimiento de objetivos y al aprovechamiento de cada minuto del día.

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¿Qué dice la psicología de las personas que caminan rápido sin estar apuradas?

Caminar rápido sin tener prisa refleja una personalidad activa, orientada a metas y con alta capacidad para gestionar el tiempo de forma eficaz. Según la psicología y diversos estudios de comportamiento, este hábito proyecta rasgos positivos, pero también puede esconder tensiones internas.

También refleja una personalidad enérgica, orientada a metas y proactiva. Estas personas no soportan perder el tiempo y buscan eficiencia. Sin embargo, también puede ser una manifestación física de ansiedad latente, autoexigencia o una necesidad inconsciente de liberar estrés y controlar su entorno.

La psicología sugiere que caminar rápido sin tener prisa puede estar relacionado con varios factores internos y externos. (Foto: miniseries / iStock)

¿Qué caracteriza a las personas que caminan rápido sin estar apuradas?

Los expertos en psicología destacan ciertos rasgos positivos y de personalidad detrás de esta característica:

Orientación a objetivos: son personas dinámicas que no disfrutan perdiendo el tiempo y buscan avanzar con eficiencia en lo que hacen.

son personas dinámicas que no disfrutan perdiendo el tiempo y buscan avanzar con eficiencia en lo que hacen. Responsabilidad y disciplina: diversas investigaciones asocian una marcha acelerada con puntuaciones altas en responsabilidad y automotivación.

diversas investigaciones asocian una marcha acelerada con puntuaciones altas en responsabilidad y automotivación. Confianza y liderazgo: un paso firme transmite seguridad personal, competencia, autoridad y control frente a los demás.

un paso firme transmite seguridad personal, competencia, autoridad y control frente a los demás. Extroversión: suelen ser individuos enérgicos que se sienten cómodos estando en constante movimiento e interacción con su entorno.

También puede reflejar una personalidad orientada a objetivos y con tendencia al estrés. (Foto: Elina Volkova / Pexels)

¿Hay algo negativo en las personas que caminan rápido sin estar apuradas?

A veces, el ritmo rápido revela una intolerancia a la lentitud de los demás o frustración ante pequeños retrasos, lo que demuestra cierta impaciencia y baja tolerancia.

Caminar de prisa también puede considerarse una descarga física de estrés acumulado o una respuesta de hipervigilancia del sistema nervioso, así como una autoexigencia que da un sensación de que el tiempo nunca es suficiente.

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