No se trata de desinterés, sino de una necesidad de regulación del estrés acumulado. Coincidir en horarios o días libres con tus mejores amigos o excompañeros, resulta cada vez más complicado y cuando por fin llega la salida, puede suceder que uno de ellos decida no ir. De seguro esto te pasó o a alguien cercano y muchas veces se interpreta como falta de ganas, pero no siempre es así. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué hay detrás de una persona que cancela planes a los que sí quería ir? La psicología analizó los diversos motivos y los expertos señalan que esconde una sobrecarga emocional, ansiedad silenciosa y hasta una posible depresión. Aquí te comparto las detalles.

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Es una contradicción entre el deseo y el agotamiento

La psicología explica que cancelar planes a los que realmente se quería ir responde a una contradicción entre el deseo consciente y el agotamiento o la sobrecarga emocional del momento. Y es que, muchas veces, al aceptar la invitación, la persona sí tiene ganas, pero calcula mal la energía física o mental que tendrá días después.

Es aquí donde se presenta el agotamiento social ya que tras días de alta demanda laboral o personal, el cerebro interpreta el evento social no como disfrute, sino como una exigencia adicional, por lo que cancelar brinda un alivio neurológico.

Los expertos destacan que el cerebro experimenta una caída del cortisol (hormona del estrés) y un pequeño pico de dopamina al conseguir “descanso inmediato”, lo que refuerza este comportamiento a futuro.

Muchas veces la persona acepta el plan cuando se siente bien, pero al acercarse el momento, aparecen el cansancio y la sobrecarga mental. (Foto: Thirdman / Pexels) / ALEX SAHARCHUK

Posible depresión y ansiedad silenciosa

En ocasiones, la idea de arreglarse, trasladarse e interactuar genera una fatiga previa invisible para los demás; la persona cancela para evitar una incomodidad que siente que no puede sostener ya que salir de casa le parece demasiado complicado.

Los expertos también indican que se puede estar frente a una señal de depresión. Si bien no significa un diagnóstico, si esto se ha repetido y ha empezado a ocupar demasiado espacio en tu vida, es momento de buscar ayuda.

El dilema interno entre cumplir con el grupo y cuidar el bienestar personal es común en quienes cancelan salidas poco antes del evento. (Foto: Mizuno K / Pexels)

No se trata de falta de interés

La persona que cancela por agotamiento suele sentir culpa, da una explicación honesta y propone una alternativa (otra fecha u hora específica para reponer el encuentro), demostrando así que no se trata de desinterés, porque sino la negación sería repetitiva, acompañada de excusas vagas y sin algún intento por reagendar.

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