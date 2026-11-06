Hay que personas que tienen la fiel costumbre de cerrar los ojos por unos cuantos segundos para recordar algún hecho o situación. A primera impresión, se trata de una técnica efectiva para hacer memoria, pero dicha acción también tiene un importante significado en la psicología. ¿Qué dice exactamente esta ciencia? Conoce lo que se dice en los siguientes párrafos.

Esta acción suele presentarse habitualmente para recordar un nombre, una dirección o ciertas palabras que nos dijo otra persona. Entonces, aplicando esta modalidad, el recuerdo nuevamente revive en cuestión de segundos como si fuera por arte de magia.

Gran parte de las personas están acostumbradas a realizar este gesto en su día a día. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que cierran los ojos para recordar algo

Para comenzar, cerrar los ojos al recordar suele ser muy efectiva y gran parte de la humanidad lo puede asegurar. Esto lo respalda un estudio publicado en Memory & Cognition, al señalar que dicha acción es adecuada porque reduce la carga cognitiva.

De esa manera, se reducen las distracciones externas porque no se pueden visualizar. Entonces, facilitas a la memoria que se concentre en ese momento o hecho en específico.

Unos investigadores de la Universidad de Surrey (Reino Unido) también confirmaron esta teoría con el estudio realizado a un total de 178 personas, resaltando que las personas suelen recordar detalles específicos cuando mantienen los ojos cerrados.

Esta práctica suele ser totalmente recomendada por los profesionales de psicología por sus beneficios a la memoria. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otros profesionales de la psicología afirman que esta práctica también demuestra una señal de compromiso cognitivo, especialmente cuando la persona conversa con alguien. De esa manera, está prestando atención a lo que comenta la otra parte.

Con lo señalado, no tienes por qué considerar que cerrar los ojos se trata de un acto extraño; al contrario, comienza a aplicarlo para que refuerces la memoria y obtengas una mejor concentración en los quehaceres que realizas cada día.

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