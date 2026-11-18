Mientras que muchos logran descansar profundamente pese al ruido visual que hay en su habitación o diversos ambientes de la casa, otro gran grupo no logra conciliar el sueño sabiendo que quedaron platos sucios en la cocina, que no se ordenó la sala o se dobló la ropa que salió de la lavadora. Y es que cada persona es un mundo y afronta de diversa manera el tema de la limpieza y el orden y lo que esto simboliza para su bienestar. En esa línea, ¿alguna vez notaste que antes de meterte en tu cama a dormir estás cerrando puertas y cajones que encuentras abiertos? Este hábito es más común de lo que imaginas y la psicología tiene la respuesta. Los expertos coinciden en que no se trata de una manía, sino de una búsqueda de calma, protección y una necesidad emocional. En esta nota te brindo más detalles.

Un cierre de ciclos que funciona como barrera de protección

Desde la psicología, cerrar puertas y cajones antes de dormir no significa necesariamente padecer un trastorno o ser una persona maniática; se interpreta principalmente como un ritual de transición y búsqueda de calma. Y es que, muchas personas ven una puerta o cajón abierto como un recordatorio visual de que algo se quedó a medias o sin terminar, entonces, cerrarlos le indica a la mente que el día terminó.

Cerrar un cajón o una puerta puede eliminar ese recordatorio visual de que todavía queda algo pendiente. (Foto: Cup of Couple / Pexels)

Además, el dormitorio se percibe como un refugio íntimo. Cerrar la puerta levanta una frontera simbólica y física entre el espacio de descanso y el resto del hogar o las responsabilidades cotidianas.

“A lo largo del día nuestra atención salta constantemente de una cosa a otra (…) y determinadas rutinas domésticas pueden ayudarnos a cambiar de ritmo”, explica la psicóloga Leticia Martín Enjuto a ‘Cuerpomente’ donde agrega que el cerrar una puerta o guardar algo para que cajón cierre bien “es una acción sencilla, concreta y con un final claro. No exige tomar grandes decisiones y nos permite pasar, poco a poco, de la actividad al descanso”.

Las rutinas sencillas como cerrar puertas o cajones pueden ayudarnos a pasar de la actividad al descanso. (Foto: Ron Lach / Pexels) / Dimenshteyn

El hábito que brinda una sensación de control

Esta sencilla acción ayuda a canalizar el estrés tras una jornada caótica, devolviendo una sensación de orden y seguridad en el entorno inmediato.

“Considero que una de las claves para comprender estas costumbres está en la relación que mantenemos con las cosas que dejamos a medias (…) Hay personas a las que les cuesta mucho más que a otras dar una tarea por terminada. Un cajón abierto puede convertirse, para ellas, en un recordatorio visual de que algo ha quedado pendiente (…) No significa necesariamente que sean más perfeccionistas ni que tengan una necesidad especial de control; simplemente, ese detalle puede interferir en su sensación de tranquilidad", agregó la experta.

Sin embargo, hay que saber cuándo estos pequeños rituales pueden convertirse en un problema. Hay señales de alerta que acompañan este hábito como sentir angustia o ansiedad extrema si no se logra hacer, una necesidad imperiosa de repetir la comprobación varias veces o demoras significativas para poder conciliar el sueño o interferencia con la vida diaria. En esto casos es importante buscar ayuda especializada.

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