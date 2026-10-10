Hay personas que prefieren mantener consigo mismas sus alegrías o problemas en lugar de compartirlo con los demás, especialmente con su círculo cercano. ¿Realmente qué significa esta práctica? Te comentaré que los especialistas en psicología han realizado estudios para tener una mejor comprensión sobre este comportamiento y los resultados son más que interesantes. Para saber más detalles al respecto, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Siempre hay hombres o mujeres que comentan cada experiencia vivida a sus familiares, amistades o cualquier persona que considere importante; su propósito es recibir alguna felicitación o punto de vista distinto para mejorar, dependiendo del contexto. Si bien es habitual, hay personas que comparten poco detalles de su vida personal.

A primera vista, puede considerarse que éstas no suelen confiar plenamente en los demás. Si bien es un argumento válido, también existen otras respuestas interesantes brindadas por los especialistas en psicología.

No todas las personas tienen facilidad para expresar lo que sienten. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dicen los psicólogos respecto a las personas que comparten menos de su vida

Para Olivia Guy-Evans, magíster en Psicología de la Educación y miembro de la Sociedad Británica de Psicología (GMBPsS) , considera que estas personas presentan una personalidad reservada. La profesional las describe como aquellas que prefieren guardar sus pensamientos, ideas o vivencias para sí mismas.

Si bien pueden compartir cierta información, lo hacen cuando solo lo consideran importante. Esto puede ocurrir cuando se encuentran en una situación muy complicada.

Lo interesante de los individuos que presentan este tipo de personalidad es que raras veces brinden un mal trato; al contrario, suelen ser respetuosas y mantienen el espacio prudente para no causar incomodidad a la otra parte. Puede interpretarse como alguien que cuenta con temperamento tranquilo.

Según la psicología, estas personas se caracterizan por contar con un temperamento tranquilo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Guy-Evans añade que los seres humanos que presentan este comportamiento prefieren pasar tiempo a solas. Si bien conocen distintas personas, ya sea por la escuela, la universidad o el centro laboral, les agrada tener el control de su tiempo y espacio.

Un punto sumamente interesante brindado por la especialista citada es que poseen un estado de ánimo saludable. ¿Cómo se interpreta este rasgo? Cuando estás afrontando emociones intensas, tienen una gran eficiencia para poder gestionarlas en un tiempo adecuado.

“En lugar de experimentar los altibajos propios de la personas con mucha energía, las personas reservadas pueden mantener las cosas estables”, añade Guy-Evans.

Otros especialistas en psicología consideran que un ser reservado intenta evitar respuestas negativas, pues prefieren proteger su estabilidad emocional. Esto suele ocurrir cuando se exprese lo que se siente o se intenta contar sobre un éxito, pero en anteriores ocasiones recibió críticas.

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