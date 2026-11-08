En alguna ocasión, habrás comprado un artículo que anhelabas poseerlo, pero, al obtenerlo, decidiste guardarlo por un buen tiempo. Suele ser contradictorio, ya que al adquirir un producto que se ha deseado tiene un propósito: usarlo a la brevedad. Entonces, ¿por qué hay personas que tienen este extraño hábito? Los especialistas en salud mental presentan una respuesta al respecto que captará tu atención.

Qué dice la psicología de las personas que compran cosas nuevas y después las guardan

Comprar algo nuevo suele generar felicidad, así lo afirma la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Para comenzar, gran parte de los seres humano le agrada comprar cosas nuevas por dos razones: les genera felicidad poseer algo nuevo con su propio esfuerzo e intentan obtener validación social; es decir, causar impresión a los demás con su nueva adquisición.

Con lo señalado, no tiene mucha relación guardar cosas que recién hemos comprado. Si bien es cierto, los profesionales consideran que este extraño hábito solo intenta reforzar la seguridad personal.

¿En qué sentido? Cuando se consigue un artículo que has perseguido por buen tiempo, aparece la sensación de “lo logre”, la cual incrementa la confianza de poder cumplir cualquier propósito, así sea el más insignificante, pero no todo es positivo.

Cuando desaparece esta emoción, la persona retorna a esa motivación que empuja a comprar nuevamente otras cosas. Entonces, no le toma mucha importancia a ese artículo y se toma la decisión de guardarlo hasta que aparezca la situación adecuada para usarlo.

El psicólogo Nahum Montagud Rubio tiene una perspectiva interesante que plasmó en el sitio web Psicología y Mente : se está aplicando el “efecto dotación”, el cual consiste en atribuir valor a las cosas por el simple hecho de poseerlas.

Muchas personas suelen perder la emoción de la compra nueva en cuestión de minutos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer para no realizar una compra en vano

Comprar algo nuevo que no será usado no tiene mucha lógica; en ese caso, lo conveniente es ahorrar ese dinero para invertirlo en algo necesario. Si quieres cambiar este patrón, te brindaré el consejo de Ricardo Cabrera Taximaroa, facilitador de Educación Financiera de BBVA México.

Según el experto, se necesita aplicar la regla 24-3-1. ¿En qué consiste? A continuación, te daré una explicación más detallada:

Espera un total de 24 horas: esta cantidad de tiempo es suficiente para determinar si realizarás la compra. Realízate estas tres preguntas: ¿Realmente lo necesito? ¿Lo deseo? ¿Qué emoción estoy intentando satisfacer con esta compra? Ejecuta un cálculo financiero: divide el precio del producto entre tu ingreso neto por hora para que identifiques cuánto tiempo de trabajo representa.

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