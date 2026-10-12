¿Te ha ocurrido que has revisado en dos oportunidades si la puerta de tu casa está bien cerrada? No serías el único, pues miles de personas realizan esta acción. Es posible que tengas dudas si realmente esta práctica se considera negativa o positiva, pero te comentaré que los expertos en psicología han realizado distintos estudios para llegar a una conclusión. ¿Qué señalan estos expertos al respecto? Sigue leyendo este artículo informativo.

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Esta situación suele ocurrir con frecuencia cuando el tiempo está en tu contra para asistir a un determinado lugar, ya sea a la escuela, al trabajo o a una cita en específica. En ese momento, tienes muchas cosas en la cabeza y, cuando cierras la puerta principal de tu hogar, te entra la duda si realmente lo hiciste bien.

Entonces, ¿es necesario sentir mucha preocupación por esta conducta? Cada profesional en salud mental tiene una perspectiva diferente y considera que existen distintos factores para determinar si el hábito necesita de la ayuda de un profesional.

Miles de personas en el mundo presentan este hábito llamativo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología de las personas que revisan dos veces si la puerta está correctamente cerrada

Existe un estudio realizado por los investigadores Marcel van den Hout y Merel Kindt en el año 2003, en el cual pusieron en evidencia por qué una persona suele revisar hasta en dos ocasiones si ha realizado correctamente una acción.

Las conclusiones de esta investigación determinaron que existen individuos que sienten desconfianza de su memoria, es decir, dudan lo que recuerdan haber hecho; por lo tanto, lo comprueban nuevamente para sentir tranquilidad al respecto.

Por su parte, la psicóloga Olga Albaladejo brindó más detalles sobre este comportamiento tan controversial. Como primer punto, explicó que estas personas están acostumbradas a comprobar que cada acción se ejecutó correctamente, tal como cerrar una puerta.

Un estudio de 2003 confirmó que las personas acostumbradas a este hábito suelen desconfiar de su memoria. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Esto pone en evidencia que pueden sentir incertidumbre de lo que puede suceder en un futuro. Entonces, no podrían cargar con la responsabilidad ante ese error cometido, el cual pudo ser evitado si se revisaba por segunda vez.

“Stanley Rachman propuso que, en las comprobaciones compulsivas, influyen la responsabilidad que una persona cree tener para prevenir un daño, la probabilidad que atribuye ese daño y la gravedad que imagina para sus consecuencias”, añade.

Con lo señalado, los hombres y mujeres que presentan este patrón tienen una tendencia a centrarse en lo negativo de cada suceso. Esto se le conoce en el plano de la psicología como sesgo de negatividad.

Pese a ello, los especialistas en salud mental afirmaron que este comportamiento no tiene por qué ser motivo de alarma. La cuestión cambia cuando la persona revisa su puerta en reiteradas ocasiones; en ese sentido, se podría estar presenciando un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

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