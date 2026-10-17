¿Eres una de esas personas que considera su cumpleaños como una fecha más en el calendario? Puedes calificarte como alguien que prefiere la privacidad, pero los expertos en psicología afirman que este comportamiento suele revelar distintas respuestas que son necesarias prestarles atención. ¿Es para preocuparse? Resuelve esta duda leyendo este artículo informativo.

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Desafortunadamente, existen hombres y mujeres que sienten tristeza cuando llega la fecha que les permite cumplir un año más de vida. Este comportamiento se le conoce como “Birthday Blues”, especialmente en el territorio estadounidense.

Entonces, ¿cómo es posible que una fecha especial para todo ser humano se convierta en un día común y corriente? Tras realizar distintas investigaciones, los especialistas en salud mental han obtenido interesantes conclusiones.

La psicología denomina este comportamiento como "Birthday Blues". (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que consideran su cumpleaños como una fecha normal

En una conversación para el diario Psicología y Mente , el psicólogo clínico Javi Soriano explicó que las personas que mantienen este hábito coinciden en ciertos patrones que no suele ser positivos.

Como primer punto, cuando un hombre o una mujer no le gusta celebrar su cumpleaños se debe a que reflexionan sobre su pasado y lo que viene en los próximos años. De esa manera, comienzan a evaluar lo que han conseguido en su vida; en caso consideren que tienen más fracasos que logros aparece la tristeza.

Soriano añade que estas personas también acostumbran a compararse constantemente. Entonces, cuando visualizan que existen individuos que realizan sus fiestas de cumpleaños de manera elaborada y lujosa, tienden a experimentar sentimientos de insuficiencia y envidia. Desafortunadamente, este práctica solo ocasiona soledad.

Estas personas suelen compararse habitualmente con aquellas personas acostumbradas a realizar fiestas de lujo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Lo último señalado suele tener relación con las expectativas. Es decir, cuando tienen en mente celebrar un año más de vida, imaginan que no cumplirán lo que imaginaron en un principio; entonces, esa idea negativa que de pasarán un mal cumpleaños se hace presente.

Otros especialistas en salud mental afirman que las experiencias pasadas negativas también influyen en visualizar el cumpleaños como un día normal. Esto ocurre cuando el ser humano tuvo decepciones o momentos triste durante su día especial.

Desafortunadamente, este hábito tiene un impacto emocional en quien lo ponga en práctica; puede presentar desánimo, desesperanza, introspección excesiva, soledad, desconexión, baja autoestima y poca confianza.

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