Cada día, mantenemos conversaciones con personas cercanas o extrañas por distintas razones. Sin embargo, durante esta acción, solemos realizar gestos que revelan un significado. ¿Alguna vez metiste tus manos al bolsillo para hablar? Seguramente que sí y tienes que descubrir lo que revelan los expertos en psicología al respecto. Sigue leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: quienes caminan rápido no es por estar apurados, sino que buscan ser eficientes con su propio tiempo

En realidad, los especialistas consideran que este lenguaje corporal revela cuestiones positivas y negativas, aunque se necesitan analizar otros factores de la personalidad para tener una conclusión más acertada.

Muchas personas tienen la costumbre de realizar este gesto corporal durante sus conversaciones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre conversar con las manos en el bolsillo

Hablar con las manos en el bolsillo suele transmitir distintas emociones, pero eso sí, dependerá netamente de la situación y cómo es el comportamiento de quien lo pone en práctica.

Para la psicóloga Silvia Pérez, este gesto puede interpretarse como un escudo emocional mientras se mantiene una conversación. De esa manera, la persona puede sentirse protegida cuando se experimenta incomodidad con lo que se está platicando.

Esto puede dar indicio de que el hombre o la mujer se caracteriza por ser tímido, inseguro, nervioso o tiene miedo al rechazo con las expresiones que quiere revelar.

Por otra parte, el especialista Enrique Martínez detalla que hablar con las manos en los bolsillos puede demostrar poco interés por seguir la conversación; no tiene la necesidad de seguir profundizando lo que está dialogando.

No todo tiene por qué ser negativo. Otros portales especializados en psicología destacan que, en situaciones informales, este lenguaje corporal puede reflejar relajación, tranquilidad o, incluso, se está protegiendo del frío.

Hablar con las manos en los bolsillos tienen distintos significados, pero dependerá de la situación y la personalidad de quien lo pone en práctica. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué es importante entender el lenguaje corporal en las conversaciones

Tal como lo explicado el sitio especializado Unobravo , la comunicación no verbal incluye miradas, gestos, postura corporal, contacto físico y expresiones; estas señales expresan lo que está sintiendo en realidad una persona sin necesidad de usar las palabras.

Cuando observas e identificas correctamente estas señales corporales podrás reconocer con mayor facilidad si alguien está pasando por una situación triste, molesta o insegura. De esa manera, se puede aplicar la empatía y se fomenta una mejor confianza entre ambas partes.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .