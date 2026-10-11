Si bien los padres son el pilar fundamental para tomar decisiones correctas en cada etapa de nuestra niñez y adolescencia, existen casos que sobreprotegen a sus hijos durante la infancia. A primera impresión se puede creer que se trata de un método de cuidado, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva que no es nada favorable. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Los profesionales en psicología tienen un término para definir a los padres que presentan este tipo de comportamiento: progenitores helicópteros. Se trata de un estilo aplicado tanto por el padre como la madre para complacer y resolver cualquier problema que se encuentre su menor hijo.

Desafortunadamente, no tiene efectos positivos a pesar de la buena intención de los padres. Según estos especialistas, el menor puede desarrollar trastornos conductuales en su etapa adulta.

Aunque los padres no tienen intención de hacerles daño, la sobreprotección tiene consecuencias en la etapa adulta. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que crecieron con padres sobreprotectores

Para el portal Sant Joan de Déu , cuando se protege excesivamente a un hijo durante su infancia suele tener repercusiones negativas cuando llega a la adultez. En ese sentido, le cuesta tomar sus propias decisiones y experimente de sus consecuencias, ya sean positivas o negativas.

No puede orientarse por una opción sin pasar por la opinión de sus padres, a pesar de que no se tan importante. Esto se debe a que necesita que sus acciones tengan resultados positivos o no hacerse responsable de lo que ocurra.

Esto puede revelar que tanto un hombre como una mujer con padres sobreprotectores no tenga tolerancia a la frustración, pues nunca experimentó una mala vivencia o mal resultado.

Por su parte, los profesionales de Itae Psicología añaden otras consecuencias de quienes crecieron con padres que los protegían de manera excesiva. Como primer punto, su autoestima puede deteriorarse debido a que se consideran incapaces o que dependen de los demás.

Un adulto sobreprotegido en su niñez puede tener problemas de autoestima, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Lo anterior señalado tiene una estrecha relación con una escasa autoconfianza. La persona puede sentir mucha inseguridad cuando intenta tomar un nueva camino en su vida o al momento de relacionarse con otras.

Otro punto interesante ofrecido por estos expertos en salud mental es que estos individuos son más susceptibles a ser manipulados, ya que pueden aceptar las opiniones o decisiones de los demás, a pesar de que no estén conformes con lo que se plantea.

“Tendrán más facilidad para dejarse llevar por el ambiente que le rodea, tendiendo a tener una actitud más pasiva, en lugar de tomar iniciativa y decidir por él mismo lo que le conviene o lo que desea”, añaden.

Pese a lo planteado, este comportamiento puede mejorarse con el apoyo de los profesionales en psicología. La cuestión es tener iniciativa propia para comenzar este cambio, pues es necesario tener autonomía en cada paso que damos en nuestra vida.

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