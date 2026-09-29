Hay quienes realizan este gesto corporal como un método de autocontrol ante un suceso de frustración o ira reprimida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Hay quienes realizan este gesto corporal como un método de autocontrol ante un suceso de frustración o ira reprimida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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Para muchos es una actitud defensiva y hasta puede demostrar enojo o cierta incomodidad, pero la verdad es que dice mucho más sobre la personalidad de la persona. De seguro te pasó que estás en una reunión de trabajo exponiendo una idea importante y ves que o eres tú quien acostumbra a hacer eso mientras escucha a los demás. La psicología analizó qué significa y los expertos coinciden en que tiene diversas interpretaciones, pero en la mayoría de los casos está la búsqueda de protección y concentración. Aquí te brindo más detalles.

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Cruzar los brazos mientras se habla con alguien suele interpretarse rápidamente como una señal de rechazo, incomodidad o falta de interés. (Foto: SAULO LEITE / Pexels)
Cruzar los brazos mientras se habla con alguien suele interpretarse rápidamente como una señal de rechazo, incomodidad o falta de interés. (Foto: SAULO LEITE / Pexels)
/ Saulo Leite

¿Qué dice la psicología de quienes cruzan los brazos mientras les hablan?

Cruzar los brazos mientras te hablan no significa siempre rechazo o enojo; la psicología y los expertos en comunicación no verbal explican que este gesto tiene múltiples interpretaciones según el contexto y aquí te comparto las que más destacan:

  • Protección e inseguridad: funciona como una barrera física para lidiar con el estrés, el miedo, la ansiedad o la frustración.
  • Concentración: ayuda a procesar información compleja o a mantener la atención durante charlas largas.
  • Comodidad y hábito: para muchas personas es simplemente una postura relajada y un acto reflejo para descansar los músculos.
  • Factores físicos: puede deberse a una simple sensación de frío o cansancio corporal.
Para muchos, cruzar los brazos mientras uno habla está relacionado con la comodidad. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)
Para muchos, cruzar los brazos mientras uno habla está relacionado con la comodidad. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)
/ Ana Karotkaya Photography

¿Por qué algunas personas cruzan los brazos mientras les hablan?

En un redactado por Hanan Parvez, máster en Psicología, explica que este gesto corporal se vincula estrechamente con una actitud defensiva, la cual se relaciona con la incomodidad, inquietud, timidez o inseguridad.

Cuando la persona no se está sintiendo cómoda con los temas que se están tratando en una conversación, cruza los brazos sobre el pecho, como si estuviera creando una barrera de protección. Hay quienes también atribuyen esto con un cierto temor o ansiedad a niveles altos, siendo una respuesta natural ante la angustia.

Además, hay quienes realizan este gesto corporal como un método de autocontrol ante un suceso de frustración o ira reprimida.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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