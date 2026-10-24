Muchas personas tienen serias dificultades para asumir su enojo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchas personas tienen serias dificultades para asumir su enojo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
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Cuando una situación no resulta cómo esperamos, puede causarnos enojo en cuestión de segundos. Esa ira puede surgir a causa de una mala planificación u otros factores, pero existen personas que tienen la rara costumbre de echar la culpa de esa sensación a otras. ¿Realmente por qué ocurre ello? Te comentaré que los tienen una perspectiva interesante que vale la pena presta atención.

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Qué dice la psicología de las personas que culpan a otras de sus propio enojo

Los afirman que esta conducta suele estar vinculada a aquellos seres humanos que presentan una personalidad orgullosa. Al considerarse que sus habilidades son “sobresalientes”, no asumen las fallas cometidas para obtener ese resultado; al contrario, consideran que existen otros factores.

También añaden que quienes acostumbran a responsabilizar a otros de su propio enojo intentan evitar fragilidad ante los demás. De esa manera, no quieren experimentar pensamientos dolorosos o de culpa, las cuales pueden afectar su propia autoestima.

Echar la culpa a otros es una forma de evadir la responsabilidad del asunto, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Echar la culpa a otros es una forma de evadir la responsabilidad del asunto, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otro punto interesante ofrecido por los psicólogos es el un miedo a las consecuencias ante esa acción realizada. Sería un método para que la persona no se sienta rechazada o cause desagrado por la conducta que está presentando.

Desafortunadamente, externalizar el enojo tiene consecuencias que suelen notarse a corto plazo. Principalmente, la confianza de las relaciones se deterioran con facilidad, pues existe una incomodidad por esa culpa señalada; además, el ser humano se estanca emocionalmente.

Con lo señalado, no hacerse cargo de las propias fallas suele ser una práctica que genera una visión errónea de la vida; nadie está libre de cometer un error que cause un enojo. Lo ideal sería analizar dicha situación, asumir esa emoción negativa y aprender de dicha falla para evitar repetirla en un futuro.

Echar la culpa a otros puede ocasionar el deterioro de las relaciones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Echar la culpa a otros puede ocasionar el deterioro de las relaciones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En caso te resulte complicado aceptar las causantes que derivan a tu enojo, te recomiendo que acudas a un profesional en psicología para que te brinde una mejor orientación.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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