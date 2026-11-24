De seguro te pasó que vas a almorzar con tus compañeros de trabajo y siempre hay uno que invita a las mujeres a sentarse antes que el resto aunque tomen los mejores asientos o que prefiere que los demás seleccionen los platos que todos compartirán o eres tú quien asumió que lo más salomónico es permitir que otros elijan primero y luego tomar una decisión propia. Si bien para muchos esto puede ser una señal de falta de iniciativa, la psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que es una muestra de flexibilidad psicológica y miedo al conflicto. En esta nota te brindo más detalles.

Señal de flexibilidad y empatía

Dejar que otros elijan primero no tiene un solo significado en psicología: puede reflejar flexibilidad, empatía o autocontrol, pero también miedo al conflicto, necesidad de validación o cansancio para decidir. Todo depende de la intención interna y de si el gesto es libre o forzado.

Los expertos destacan que la persona no necesita imponer sus gustos en decisiones cotidianas y se adapta con facilidad a los planes de los demás. Si la decisión no importa, ceder genera calma y no frustración.

Además, brindar el turno o la elección puede nacer de notar las necesidades o prisas del otro y priorizarlas en ese momento.

“Hay quien propone sitio al momento y hay quien contesta con un ‘me da igual, elige tú’ (…) Solemos leer esta respuesta como falta de iniciativa o como indecisión", explica la psicóloga Ana Galán a ‘Cuerpomente’ quien recalca que en verdad estamos frente a la capacidad de adaptarse sin necesitar que todo salga exactamente como lo habíamos imaginado.

Elegir exige comparar opciones y asumir que se descartan otras. Quien está mentalmente agotado o teme equivocarse suele delegar la elección. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Anna Avilova

“En psicología lo llamamos flexibilidad psicológica. Hay personas que disfrutan del plan casi al margen del sitio, porque lo que valoran de verdad es la compañía. Y suele ir acompañada de algo más: tener muy claro qué importa. Se pueden tener valores firmes, límites nítidos y decisiones muy pensadas y, a la vez, dar exactamente igual dónde sentarse. Tener carácter no obliga a opinar de todo”, agregó.

Cuando alguien deja elegir de forma habitual, traslada a la otra persona el trabajo de investigar, comparar y decidir, lo que puede generar cansancio o resentimiento en quien organiza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Es una forma de evitar conflictos o delegar decisiones

Poner una pausa al impulso propio para facilitar algo a alguien más o seguir normas sociales de amabilidad también forma parte de este comportamiento. Así se demuestra autocontrol y cortesía.

Además, es una evitación de conflictos, porque a veces el “tú eliges” o “me da igual” oculta el temor a molestar, a generar desacuerdos o a que rechacen la propia propuesta.

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