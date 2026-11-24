De seguro te pasó que vas a almorzar con tus compañeros de trabajo y siempre hay uno que invita a las mujeres a sentarse antes que el resto aunque tomen los mejores asientos o que prefiere que los demás seleccionen los platos que todos compartirán o eres tú quien asumió que lo más salomónico es permitir que otros elijan primero y luego tomar una decisión propia. Si bien para muchos esto puede ser una señal de falta de iniciativa, la psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que es una muestra de flexibilidad psicológica y miedo al conflicto. En esta nota te brindo más detalles.
Señal de flexibilidad y empatía
Dejar que otros elijan primero no tiene un solo significado en psicología: puede reflejar flexibilidad, empatía o autocontrol, pero también miedo al conflicto, necesidad de validación o cansancio para decidir. Todo depende de la intención interna y de si el gesto es libre o forzado.
Los expertos destacan que la persona no necesita imponer sus gustos en decisiones cotidianas y se adapta con facilidad a los planes de los demás. Si la decisión no importa, ceder genera calma y no frustración.
Además, brindar el turno o la elección puede nacer de notar las necesidades o prisas del otro y priorizarlas en ese momento.
“Hay quien propone sitio al momento y hay quien contesta con un ‘me da igual, elige tú’ (…) Solemos leer esta respuesta como falta de iniciativa o como indecisión", explica la psicóloga Ana Galán a ‘Cuerpomente’ quien recalca que en verdad estamos frente a la capacidad de adaptarse sin necesitar que todo salga exactamente como lo habíamos imaginado.
“En psicología lo llamamos flexibilidad psicológica. Hay personas que disfrutan del plan casi al margen del sitio, porque lo que valoran de verdad es la compañía. Y suele ir acompañada de algo más: tener muy claro qué importa. Se pueden tener valores firmes, límites nítidos y decisiones muy pensadas y, a la vez, dar exactamente igual dónde sentarse. Tener carácter no obliga a opinar de todo”, agregó.
Es una forma de evitar conflictos o delegar decisiones
Poner una pausa al impulso propio para facilitar algo a alguien más o seguir normas sociales de amabilidad también forma parte de este comportamiento. Así se demuestra autocontrol y cortesía.
Además, es una evitación de conflictos, porque a veces el “tú eliges” o “me da igual” oculta el temor a molestar, a generar desacuerdos o a que rechacen la propia propuesta.
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