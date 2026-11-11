Día a día nos enfrentamos a diversas tareas del hogar y muchas pueden llegar a parecer insignificantes y las dejamos pasar, mientras que otras son vitales para asegurar la buena salud y limpieza de los ambientes. Y es que algunas personas no pueden irse a dormir con los platos sucios o sabiendo que la habitación está desordenada y otros no sienten mayor malestar si dejan la cama sin tender o no tienen hábitos de orden en el hogar, pero también están los que postergan tareas no por pereza, sino porque tienen baja tolerancia al malestar. En este grupo están los que dejan de lado el vaciar las papeleras o tachos en casa y la psicología analizó qué hay detrás de esta costumbre. En esta nota te brindo más detalles.

Tienen baja tolerancia al malestar y sobrecarga cognitiva

Dejar de lado la tarea de vaciar las papeleras o posponer de forma continua las responsabilidades del hogar no se debe simplemente a la pereza o la falta de voluntad, sino que la psicología lo atribuye principalmente a la procrastinación y la gestión emocional del malestar.

Los psicólogos explican que es la respuesta del cerebro buscando evitar la incomodidad de una labor asignándole prioridad a actividades más placenteras. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

Limpiar los tachos o sacar la basura es una tarea monótona, que a menudo se percibe como desagradable o aburrida. Las personas que lo postergan suelen experimentar una baja tolerancia al malestar. Y es que el cerebro busca evitar de forma inconsciente esa pequeña incomodidad, priorizando actividades que ofrezcan un estímulo placentero o dopamina inmediata (como revisar el móvil o mirar la televisión), lo que genera un alivio y bienestar temporal al esquivar la obligación.

Según la psicología, estas personas también se enfrentan a una sobrecarga cognitiva y fatiga mental. Cuando una persona está lidiando con un exceso de estrés, responsabilidades laborales o tensión emocional, su mente sufre de fatiga mental. Mantener la casa en perfecto orden requiere tomar microdecisiones constantes y, en vista que la energía mental disponible se agota, las tareas domésticas aparentemente insignificantes se sientan como un esfuerzo titánico e inalcanzable.

Cuando una persona está lidiando con un exceso de estrés, responsabilidades laborales o tensión emocional, su mente sufre de fatiga mental y posterga ciertas actividades. (Foto: Magnific)

Tareas de limpieza se postergan por falta de motivación

A diferencia de otras actividades, vaciar las papeleras es una tarea rutinaria que no ofrece una recompensa o beneficio inmediato y visible a gran escala. Al no percibirse un incentivo claro o un impacto emocional positivo al terminarla, la mente tiende a restarle prioridad y a posponerla indefinidamente hasta que el espacio se desborda.

Eso sí, hay que tener en claro que posponer tareas simples es un hábito común, pero cuando se vuelve crónico y afecta la higiene, convivencia o relaciones, puede ser síntoma de ansiedad, agotamiento emocional o estados depresivos. Ante esto, siempre es bueno buscar ayuda de un profesional.

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