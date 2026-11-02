¿Eres de los que dejan preparado el terno o el vestido del día siguiente antes de acostarse o de los que se levantan apurados y se visten con lo primero que encuentran? En el día a día, las personas desarrollan diversos hábitos que los ayudan a mantener el orden y el equilibrio entre sus agendas y su tiempo de disfrute. En esa línea, la psicología analizó qué hay detrás de quienes no pueden irse a dormir tranquilos sin saber que tienen lista la ropa con la que se vestirán para ir al trabajo, universidad o a ese desayuno especial. Los expertos destacan que no es solo una cuestión de organización, sino que buscan menos estrés y prisa matutina. En esta nota te brindo más detalles para que puedas entender mejor esa costumbre.

Reducción de la “fatiga de decisión” y prisa matutina

Muchas veces, al despertar, lo que menos tenemos es tiempo y más de uno anhela poder tomarse un café antes de salir de casa. Para aprovechar esos valiosos minutos, una buena práctica es dejar lista la ropa la noche anterior, ya que tomar decisiones sobre qué ponerse a primera hora consume energía mental valiosa, lo que se conoce como fatiga de decisión, que puedes ahorrar si ya dejaste el paso resuelto.

Desde el punto de vista psicológico, este comportamiento puede estar relacionado con nuestras preferencias a la hora de organizarnos y con la manera en la que afrontamos la incertidumbre. (Foto: Yuliya Galceva / Pexels)

Además, anticipar la tarea disminuye la presión de los compromisos del día siguiente y ayuda a empezar la jornada con una sensación de mayor calma y control. En resumen, menos estrés en las primeras horas del día.

Búsqueda de orden o control

Mientras que para algunos es una rutina imprescindible que les ayuda a comenzar el día con tranquilidad, para otros, en cambio, resulta mucho más natural abrir el armario y decidir sobre la marcha qué ponerse; sin embargo, los expertos en psicología destacan que también puede reflejar un rasgo perfeccionista o necesidad de controlar el entorno para evitar la ansiedad.

Esta costumbre puede tener ciertos beneficios para nuestro bienestar, ya que permite ahorrar tiempo y evitar decisiones apresuradas. (Foto: Anete Lusina / Pexels) / Anete Lusina

La psicóloga Diana Jiménez explicó a El Mueble que no significa necesariamente ser una persona controladora, perfeccionista o ansiosa. “Hay personas que dejan preparada la ropa porque les resulta práctico y otras que lo hacen porque la incertidumbre les genera incomodidad. Incluso una misma persona puede necesitar más planificación en unas etapas de su vida que en otras. La clave está en distinguir entre organizarse porque nos facilita la vida y hacerlo porque sentimos que no podemos estar tranquilos si no tenemos todo previsto (…) puede ser beneficioso, especialmente cuando las mañanas son apresuradas o tenemos muchas responsabilidades. Dejar preparada la ropa elimina una decisión de la lista de tareas pendientes y puede ayudarnos a comenzar el día con menos prisas y menos sensación de saturación. Además, puede convertirse en un pequeño gesto de cuidado hacia nosotros mismos, dejarle al día siguiente las cosas un poco más fáciles a la persona que seremos al despertar”.

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