No se trata solo de educación o cortesía, sino de detalles más profundos. Hay pequeños gestos que revelan cómo nos relacionamos con quienes nos rodean y, aunque no todos están dispuestos a ceder su turno, hay quienes sí lo hacen con mucha amabilidad porque se ponen en los zapatos del otro. De seguro te tocó vivir esta escena en el supermercado: estás apurado y la cola no avanza, empiezas a desesperarte por la hora y la persona que está delante decide dejarte pasar porque solo llevas pocas cosas en la mano. Para algunos puede ser algo increíble y cambiarles totalmente el día. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas sí están dispuestas a hacerlo y los expertos coinciden en que no se trata solo de amabilidad, sino de flexibilidad mental y empatía. Aquí más detalles.

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Estas personas entienden las normas de convivencia y cooperación social por encima del beneficio propio inmediato.(Foto: Jason Renfrow Photography / Pexels)

¿Qué significa para la psicología dejar pasar a alguien en la fila aunque se tenga prisa?

Dejar pasar a alguien en una cola a pesar de tener prisa refleja una alta empatía y regulación emocional, aunque a veces también puede esconder una necesidad de validación o evitación de conflictos.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto indicó en ‘Cuerpomente’ que hay quienes tienen en cuenta las necesidades de otros incluso cuando chocan con las suyas. “Hay gestos que duran apenas unos segundos, pero que pueden decir bastante de cómo nos relacionamos con los demás (…) No parece gran cosa, pero en ese pequeño momento estamos haciendo algo interesante porque estamos teniendo en cuenta a otra persona, aunque hacerlo suponga renunciar, aunque sea durante unos minutos, a nuestra propia comodidad (...) Es importante que aun estando pendientes de nuestras propias necesidades, seamos capaces de levantar la mirada y pensar que quizá la persona que tenemos delante lo necesita más que nosotros (...) Ceder el turno, esperar un poco más o dejar pasar a alguien puede parecer insignificante, pero requiere cierta capacidad para salir, aunque sea por un instante, de nuestro propio punto de vista”.

Mientras que unos no mantienen la calma en la fila, hay otros que no dudan en ceder su lugar a quien más lo necesita. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué hay detrás de este acto?

Los expertos en psicología destacan una serie de razones positivas o motivaciones ocultas que llevan a algunas personas a actuar de esta manera:

Empatía y perspectiva: la persona es capaz de “levantar la mirada” de sus propias urgencias y reconocer que el otro podría necesitarlo más.

la persona es capaz de “levantar la mirada” de sus propias urgencias y reconocer que el otro podría necesitarlo más. Baja reactividad al estrés: no interpretan una pequeña demora como una amenaza grave o una pérdida imperdonable de control.

no interpretan una pequeña demora como una amenaza grave o una pérdida imperdonable de control. Flexibilidad mental: entienden las normas de convivencia y cooperación social por encima del beneficio propio inmediato.

entienden las normas de convivencia y cooperación social por encima del beneficio propio inmediato. Miedo al juicio o rechazo: en ocasiones, se cede el turno no por generosidad genuina, sino por inseguridad o autoexigencia para evitar conflictos o ser percibido de forma negativa.

en ocasiones, se cede el turno no por generosidad genuina, sino por inseguridad o autoexigencia para evitar conflictos o ser percibido de forma negativa. Dificultad para poner límites: ceder de forma sumisa puede acumular frustración o resentimiento si la persona siente que su propio tiempo y espacio no importan.

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