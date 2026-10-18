¿Sientes una extraña incomodidad o vacío cada vez que llega el fin de semana o las vacaciones? Si bien el tiempo libre puede representar alegría para una gran cantidad de personas, existen ciertos casos que no lo toleran. En ese contexto, los expertos en psicología destacan que esta percepción suele tener distintos significados que valen la pena prestar atención. Para conocerlos a mayor detalle, te invito a leer este artículo informativo.

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Un día libre es la ocasión perfecta para que un hombre o una mujer pueda realizar distintas actividades con la finalidad de olvidarse momentáneamente de su rutina. Es así que pueden realizar actividades entretenidas o visitar nuevos lugares.

Pese a ello, no todos comparten este mismo pensamiento. Algunos consideran los días libres o de descanso como una pérdida de tiempo. ¿Esta percepción es para preocuparse? Es importante que prestes atención a lo que revelan los especialistas en psicología al respecto.

Los profesionales en salud mental aseguran que este comportamiento suele revelar respuestas negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que “detestan” los días libres

Los profesionales en salud coinciden que este patrón se detecta mayormente en personas adultas, las cuales tienen distintas responsabilidades cada día. Entonces, cuando llega el fin de semana, tienen la sensación de rareza o no saber qué hacer en estos días.

En esa misma línea, la psicóloga Cristina Roda Rivera explicó en el portal La Mente es Maravillosa que la incomodidad de estas personas radica en que no saben aprovechar correctamente sus días libres; al contrario, pueden entrar en un momento de rumiación.

Entonces, para evitar estos pensamientos repetitivos, desean que la rutina nuevamente comience. Con este deseo se puede deducir que la persona experimenta la soledad y el aislamiento, lo cual afecta al momento de relacionarse con otra gente.

La persona que no tolera los días libres puede estar experimentando soledad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Edoardo Deluca

Para Riccardo Todaro, psicólogo psicoterapeuta cognitivo-conductual, cuando una persona no gestiona correctamente la soledad puede dar paso al desarrollo de síntomas depresivos o ansiosos. Aunque preferir la rutina puede liberar esta sensación triste, no genera felicidad alguna.

Con lo señalado, los expertos en psicología recomiendan a toda persona realizar alguna actividad cuando tenga un momento libre, especialmente que sea fuera de casa. De esa manera, pueden renovar su energía y así reducir el estrés que produce un horario laboral.

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