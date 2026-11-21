El telefóno móvil se ha vuelto indispensable en la vida de los seres humanos. Si bien posee distintas funciones, mayormente se usa para chatear con la familia, amistades, entre otras personas. Bajo ese contexto, hay hombres y mujeres que suelen mantener activo cualquier chat a pesar de que no tengan interés de seguir la conversación. ¿Por qué ocurre ello? La psicología tiene una perspectiva que te la revelaré a continuación.

Esa necesidad de mantener contacto con distintos usuarios a la vez suele tener respuestas positivas, según lo señalado por la psicología. En caso te identifiques con este hábito, presta atención a los siguientes párrafos.

¿Realmente se trata de un hábito positivo o también existen resultados negativos? (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de quienes devuelven mensajes sin tener ganas de responder

En su participación para CuerpoMente, la profesional Olga Albaladejo tiene una postura interesante sobre este hábito: se trata de un intento por cuidar los distintos vínculos que poseen en su chat.

Para estas personas, un simple mensaje, emoji o un sticker sería una demostración hacia la otra parte que sí ha tenido en cuenta el mensaje que envío. Se puede interpretar como un acto de empatía.

“En mi opinión, este es uno de los aspectos más interesantes de nuestra comunicación cotidiana: a veces, responder no es continuar una conversación. Es continuar una relación”, añade.

Seguir una conversación que no se desea responder puede afectar el estado de ánimo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por su parte, otros especialistas en salud mental también coinciden que devolver mensaje sin tener ganas de responder puede reflejar una muestra de educación o evitar cierta incomodidad ante el silencio.

Eso sí, Albaladejo puntualiza que si este tipo de mensaje se mantiene con frecuencia ya pasaría a ser una obligación que carga quien lo pone en práctica. Lo adecuado sería sentirnos cómodos durante una conversación y no forzar un vínculo.

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