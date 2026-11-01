¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas prefieren mantenerse en silencio durante un viaje por auto? A primera impresión, puedes imaginar que se sienten aburridas o no tienen interés alguno para comunicarse, pero los especialistas en psicología consideran que esta acción tiene un significado profundo. Para conocer los detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

Los profesionales de salud mental afirmaron que este comportamiento no necesariamente tiene que ser visto como negativo; al contrario, suele revelar puntos favorables que valen la pena prestar atención para modificar la perspectiva al respecto.

Existen personas que prefieren mantenerse en silencio durante un viaje en auto en lugar de conversar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que hablan poco durante un viaje en auto

En una entrevista concedida a CuerpoMente, la psicóloga Ana Galán explicó por qué suele ocurrir este comportamiento durante un trayecto en automóvil. Para la profesional, la confianza mutua permite que no existan conversaciones continuas durante el viaje.

Esto ocurre específicamente cuando los pasajeros son familiares o grandes amigos, pues consideran que en cualquier momento puede surgir una charla que duraría varios minutos.

Por su parte, el profesional Javier Soriano resaltó en Psicología y Mente que estos seres humanos se caracterizan por aplicar la escucha activa en sus conversaciones y tienen la habilidad para saber en qué situaciones es necesario iniciar una charla.

La confianza es uno de los factores que obliga a ciertas personas a no dialogar durante un viaje en auto. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

También añade que suelen ser introspectivos, ya que, durante el viaje, están acostumbrados a analizar sus propios pensamientos y emociones, permitiéndoles conseguir un mayor autoconocimiento y crecimiento personal.

“En muchos casos, las personas poco habladoras son profundamente reflexivas y prefieren procesar sus pensamientos internamente antes de expresarlos en voz alta”, indica Soriano.

Eso sí, los profesionales en psicología también considera que el historial personal y familiar influyen en cómo afrontamos momentos de silencio. Por suponer, si mantenerse callado te ocasionaba problemas, es posible que experimentes ansiedad cuando existe una pausa.

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