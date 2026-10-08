En una conversación cotidiana uno puede conocer diversos rasgos de la personalidad de quien habla. En algunos casos demuestran seguridad en sus opiniones, convicción en lo que manifiestan y hasta temor de ser cuestionados y, en esta línea, están los que suelen repetir frases exactas siempre que van a cerrar una charla. De seguro te ha tocado escuchar a alguien decir “así soy yo” o “no soy como los demás” con la intención de dificultar la crítica del otro o de quien piensa diferente. La psicología analizó qué hay detrás de las personas que suelen usarlas cotidianamente y los expertos coinciden en que es una clara señal de baja madurez emocional y la activación de un mecanismo de defensa.

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Estas personas tienen miedo a la vulnerabilidad y a la pertenencia. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

Un mecanismo de defensa

Hay individuos que tienen una menor apertura al diálogo y siempre tienen respuestas más defensivas con el fin de cerrar la conversación en lugar de utilizarla para comprender o revisar las propias ideas. Decir “así soy yo” o “no soy como los demás” refleja, desde la psicología, varios mecanismos de defensa, sesgos del ego y patrones de identidad.

Los expertos destacan una rigidez y resistencia al cambio ya que activan una barrera defensiva para evitar la autocrítica, la responsabilidad afectiva o el esfuerzo por mejorar. De esta manera se transforma una característica personal en una justificación permanente.

Declarar ser "diferente a los demás" suele buscar una superioridad moral o intelectual artificial. (Foto: Mario Amé / Pexels)

Necesidad de diferenciación y ego

Además, son usadas como manipulación o justificación. Con frecuencia se usa como un ultimátum para que el entorno acepte conductas hirientes, faltas de empatía o errores sin necesidad de repararlos.

Para los expertos, usar estas frases implica colocarse en un pedestal implícito donde los demás son “ordinarios”, “equivocados” o “superficiales”, mientras el hablante se percibe especial. Además, esto oculta un terror profundo a ser rechazado o a no encajar, por lo que sigue siendo un mecanismo de defensa.

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