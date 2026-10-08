La forma de reaccionar cuando aparece una crítica es clave para entender a quien está al frente. (Foto: Magnific)
La forma de reaccionar cuando aparece una crítica es clave para entender a quien está al frente. (Foto: Magnific)
/ Vladimir Gappov
Sandra Morales Gonzales
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En una conversación cotidiana uno puede conocer diversos rasgos de la personalidad de quien habla. En algunos casos demuestran seguridad en sus opiniones, convicción en lo que manifiestan y hasta temor de ser cuestionados y, en esta línea, están los que suelen repetir frases exactas siempre que van a cerrar una charla. De seguro te ha tocado escuchar a alguien decir “así soy yo” o “no soy como los demás” con la intención de dificultar la crítica del otro o de quien piensa diferente. La psicología analizó qué hay detrás de las personas que suelen usarlas cotidianamente y los expertos coinciden en que es una clara señal de baja madurez emocional y la activación de un mecanismo de defensa.

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Estas personas tienen miedo a la vulnerabilidad y a la pertenencia. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)
Estas personas tienen miedo a la vulnerabilidad y a la pertenencia. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

Un mecanismo de defensa

Hay individuos que tienen una menor apertura al diálogo y siempre tienen respuestas más defensivas con el fin de cerrar la conversación en lugar de utilizarla para comprender o revisar las propias ideas. Decir “así soy yo” o “no soy como los demás” refleja, desde la psicología, varios mecanismos de defensa, sesgos del ego y patrones de identidad.

Los expertos destacan una rigidez y resistencia al cambio ya que activan una barrera defensiva para evitar la autocrítica, la responsabilidad afectiva o el esfuerzo por mejorar. De esta manera se transforma una característica personal en una justificación permanente.

Declarar ser "diferente a los demás" suele buscar una superioridad moral o intelectual artificial. (Foto: Mario Amé / Pexels)
Declarar ser "diferente a los demás" suele buscar una superioridad moral o intelectual artificial. (Foto: Mario Amé / Pexels)

Necesidad de diferenciación y ego

Además, son usadas como manipulación o justificación. Con frecuencia se usa como un ultimátum para que el entorno acepte conductas hirientes, faltas de empatía o errores sin necesidad de repararlos.

Para los expertos, usar estas frases implica colocarse en un pedestal implícito donde los demás son “ordinarios”, “equivocados” o “superficiales”, mientras el hablante se percibe especial. Además, esto oculta un terror profundo a ser rechazado o a no encajar, por lo que sigue siendo un mecanismo de defensa.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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