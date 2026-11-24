De seguro tienes un amigo/a o compañero de trabajo que lo ves algo melancólico y le preguntas cómo se encuentra y siempre te responde “estoy bien” o es tu pareja quien suele repetir un “no pasa nada, todo está bien”, pero en realidad sabes que algo está sucediendo. La psicología analizó qué hay detrás de esta costumbre y los expertos coinciden en que puede ser una forma de proteger nuestra intimidad, evitar sentirnos juzgados o no tener que dar explicaciones, pero en el fondo sí se necesita de alguien que pueda escuchar con atención. En esta nota te brindo más detalles.

Evitar incomodidad o preocupar a otros

Quienes practican el decir “estoy bien” busca con su actitud proteger a los demás, no generar cargas ni dar explicaciones difíciles de resumir ya que muchas veces crecieron escuchando que expresar tristeza o malestar era exagerado o inapropiado, por lo que ahora tienden a minimizar lo que sienten.

Decir «estoy bien» en medio de un momento difícil suele funcionar como un mecanismo de protección. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

Para ellos, abrirse implica exponerse, arriesgarse a no ser comprendido o enfrentar emociones que se prefiere evitar por un tiempo.

“A veces, ‘estoy bien’ responde menos a cómo nos sentimos que a cuánto queremos contar (...) Puede cerrar un saludo, proteger nuestra intimidad o evitarnos explicar algo que todavía no entendemos (...) Desde mi punto de vista, detrás puede haber una pregunta silenciosa: ‘¿Puedo contar lo que me pasa sin sentirme juzgada, preocupar a alguien o tener que justificarme? (...) a veces queremos hablar y, al mismo tiempo, nos frenamos", explicó la psicóloga Olga Albaladejo en ‘Cuerpomente’.

Muchas personas cumplen con su trabajo, su familia y su rutina diaria mientras atraviesan un desgaste interno importante. (Foto: Ivan S / Pexels)

Es un hábito que puede traer consecuencias negativas si se sostiene en el tiempo

Guardar preocupaciones o tristeza de forma prolongada puede volver la carga más pesada y difícil de sostener, ya que la acumulación produce malestar.

Además, mantener la fachada de que todo está bien dificulta recibir apoyo genuino cuando realmente se necesita.

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