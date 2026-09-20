Hay situaciones donde es necesario establecer un límite, pues se trata de una forma de detener una acción que nos incomoda; sin embargo, existen personas que suelen repetir la típica frase “no pasa nada” aunque en su interior les haya generado mucho malestar. En este punto, los expertos en psicología consideran que esta reacción tiene un significado que se necesita prestar atención. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.
Tal como te indiqué anteriormente, no todas las personas reaccionan de igual forma ante actitudes molestas. Hay hombres y mujeres que no realizan un reclamo y dejan pasar la situación como si fuera algo correcto.
A primera impresión, se interpreta como alguien que poco toma en cuenta los fastidios y sabe regular correctamente sus emociones. Si bien puede ser verdad, existen otras perspectivas psicológicas.
Qué dice la psicología sobre decir “no pasa nada” aunque estemos molestos
Un estudio titulado “Silence as the Voice of Trauma”, publicado en el American Journal of Psychoanalysis, brindó una mejor explicación sobre por qué existen personas que prefieren mantenerse en silencio o evitan reclamar en situaciones molestas.
La idea principal es que el silencio funcionaría como un mecanismo inconsciente ante experiencias dolorosas o traumáticas, lo cual ayuda a conservar la sensación de seguridad emocional.
Entonces, si una persona evita reclamar situaciones que les genera molestia en tiempos actuales, puede revelar que, en el tiempo pasado, sus emociones fueron reprimidas, ignoradas o, en el peor de los casos, castigadas. Entonces, crecieron con ese temor.
Dicho comportamiento también pone a descubierto que este tipo de seres humanos carecen de valor propio, ya que están pendientes a ser aceptados por los demás. En su subconsciente consideran que, si realizan un reclamo de algo que les pareció mal, serán rechazados(a).
Pese a ello, no todo tiene que relacionarse a lo negativo. Otros expertos en psicología consideran que decir “no pasa nada” cuando algo genera molestia en el interior se asocia a un buen trabajo al regular emociones intensas, pero dependerá netamente de la situación.
Con lo señalado, no tienes por qué sentirte agobiado o permitir faltas de respeto de otras personas; siempre es necesario establecer un límite, ya que también necesitas estar bien contigo mismo. Expresando tu malestar permitirás que los vínculos sean más afectivos.
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