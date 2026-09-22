A lo largo de la vida vamos acumulando relaciones que se vuelven inolvidables, pero que por una u otra razón se quedan atrapadas en el tiempo y se pierde el contacto con aquella persona que fue muy cercana en su momento. De seguro te pasó que recuerdas con cariño a un viejo amigo con el que no hablas hace bastante tiempo o años, pero algo te frena para volver a contactarlo o escribirle. La psicología analizó por qué se duda en reavivar el vínculo y los expertos coinciden en que ahora se perciben casi como a un extraño y se tiene temor al cambio. Aquí te brindo más información al respecto.

¿Qué dice la psicología de quienes dudan en contactar a viejos amigos?

La psicología explica que dudamos en contactar a viejos amigos porque infravaloramos cuánto se alegrarán y percibimos al otro casi como a un extraño. Aquí también aparece un efecto de extrañeza, ya que con los años y la distancia, el cerebro empieza a procesar al antiguo amigo como a un desconocido, lo que genera la misma timidez o ansiedad que hablar con alguien nuevo.

Los expertos también destacan un temor al cambio porque existe el miedo subconsciente a descubrir cuánto han cambiado ambos o a comprobar que la confianza y la complicidad de antes ya no existen. Además, también se piensa que el mensaje incomodará, interrumpirá la vida del otro o será mal recibido, un error de percepción frecuente.

A medida que envejecemos, a menudo nos interesamos en conectarnos con personas de nuestro pasado. (Foto: Talha Uğuz / Pexels) / talha uuz

¿Por qué dudamos en contactar a viejos amigos?

El paso del tiempo y el que la relación amical se haya enfriado hace que más de una persona dude en volver a escribir porque no se sabe a qué hora hacerlo, qué tono usar, ni cuánto ha cambiado la vida del otro, por lo que empieza a sentirse como un extraño y aparece el temor; sin embargo, se deja de lado la sorpresa agradable que pude sentir el receptor porque al reconectar con esa amistad de la infancia se vuelve una experiencia alegre y gratificante para ambos.

Existe el miedo subconsciente a descubrir cuánto han cambiado ambos o a comprobar que la confianza y la complicidad de antes ya no existen. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

Motivos para reavivar viejas amistades

Desde ‘Psicología Hoy’ destacan que uno puede tener una variedad de razones entrelazadas para conectarse con viejos amigos:

A veces, la reconexión puede desencadenarse por el simple deseo de descubrir qué le sucedió a alguien que alguna vez fue muy importante para ti; alguien por quien habías sentido un afecto genuino. Sinceramente, esperas que estén felices y que les haya ido bien.

La necesidad de reconectarte también puede ser una forma ligeramente disfrazada de conectarte con tu yo más joven. Los amigos de tu pasado pueden ayudarte a conectarte con la persona joven que alguna vez fuiste, para bien o para mal. Recordar a personas que te conocieron en el pasado puede refrescar y embellecer los recuerdos de tiempos más emocionantes y esperanzadores. Estas conexiones pueden energizarse mutuamente, al menos a corto plazo.

El psicólogo Erik Erikson propuso que los humanos pasan por una serie de ocho etapas de desarrollo en el transcurso de sus vidas. Cada etapa enfrenta al individuo con una crisis psicológica o conflicto que debe resolverse para que la persona avance de manera saludable. Para los adultos mayores (mayores de 65 años para Erikson), la persona debe navegar entre lo que llamó integridad versus desesperación. Durante esta etapa, reflexionamos sobre nuestras vidas y evaluamos qué tan bien lo hemos hecho. ¿Sentimos una sensación de logro, satisfacción, sabiduría y paz, o sentimos arrepentimiento y decepción en nosotros mismos mientras nos revolcamos en el hedor de la desesperación? ¿Sentimos que hemos desperdiciado nuestras vidas al no lograr nada significativo? ¿Hemos decepcionado repetidamente a otras personas, ya sean cónyuges, hijos, amigos o padres?

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